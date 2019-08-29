Comic Con Ukraine 2019: звезда популярной трилогии "Назад в будущее" навестит Украину

Новости культуры:Кристофер Ллойд приедет в Киев 21-22 сентября.

Американский актер Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эммета Брауна в серии фильмов "Назад в будущее", впервые приедет в Украину. Актер станет гостем Comic Con Ukraine, который пройдет 21-22 сентября на Арт-заводе "Платформа".

Актер - обладатель трех премий "Эмми". Он также сыграл в таких фильмах, как "Семейка Адамс", "Кто подставил кролика Роджера", "Мой любимый марсианин", "Пролетая над гнездом кукушки", а также сериалах "Грань", "Чак", "Ясновидец" и других.

На фестивале запланировано общение с Ллойдом, а также автограф- и фотосессия.

Напомним, что Кристофер Ллойд планирует сняться в четвертой части "Назад в будущее". Несмотря на строгий запрет режиссера Роберта Земекиса на продолжение популярной франшизы, поклонники и продюсеры мечтают о еще одной части. К ним присоединился Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эммета Брауна, и выразил свою готовность приступить к съемкам при одном важном условии.