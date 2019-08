Бенедикт Камбербэтч в образе "кошачьего" художника Луиса Уэйна: первое фото

Компания Studiocanal опубликовала первый кадр предстоящего биографического фильма Уилла Шарпа "Луис Уэйн" (Louis Wain), главную роль в котором сыграет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс.

Фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Некоторые искусствоведы воспринимают художника как крупнейшего графика викторианской сказочной живописи.

Съемки стартовали 10 августа в Лондоне, о дате выхода картины не сообщается.

Your first look at LOUIS WAIN, now in production pic.twitter.com/srZ7oNtg3T

— STUDIOCANALUK (@StudiocanalUK) August 27, 2019