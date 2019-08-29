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Бенедикт Камбербэтч в образе "кошачьего" художника Луиса Уэйна: первое фото

Бенедикт Камбербэтч в образе "кошачьего" художника Луиса Уэйна: первое фото
17:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят.

Компания Studiocanal опубликовала первый кадр предстоящего биографического фильма Уилла Шарпа "Луис Уэйн" (Louis Wain), главную роль в котором сыграет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс.

Фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Некоторые искусствоведы воспринимают художника как крупнейшего графика викторианской сказочной живописи.

Съемки стартовали 10 августа в Лондоне, о дате выхода картины не сообщается.

Бенедикт Камбербэтч снимется в новой биографической драме Уилла Шарпа 

На фото можно увидеть главных героев — художника Луиса Уэйна (Камбербэтч) и его жену Эмили (Клэр Фой), которые стоят под зонтом и разглядывают котенка.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Бенедикт Камбербэтч, StudioCanal, Луис Уэйн.
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