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Netflix опубликовал трейлер документального фильма о Билле Гейтсе (Видео)

Netflix опубликовал трейлер документального фильма о Билле Гейтсе (Видео)
20:57 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости культуры:Фильм расскажет о жизни основателя компании Microsoft.

"Документальный фильм рассказывает историю жизни Билла Гейтса, когда он ищет уникальные решения одних из самых сложных проблем в мире. Режиссером ленты стал режиссер Дэвис Гуггенхайм ("Неудобная правда", "Он назвал меня Малалой")", - говорится в сообщении.

Как видно из трейлера, фильм будет состоять из серии интервью, в том числе с самим Биллом Гейтсом. Режиссер планирует показать, как работает мозг Гейтса, как рождаются его идеи и какие проекты он реализует в сфере общественной деятельности.

Видео появилось на Youtube-канале Netflix.

Венецианский кинофестиваль 2019: Брэд Питт представил фильм "К звездам" в обычной водолазке

Ранее сообщалось о том, что представлены постер и тизер украинско-литовско-французского фильма "Стасис", премьера которого состится на Венецианском кинофестивале. Картина создана методом комбинации художественного и документального кино.

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Microsoft, Билл Гейтс, Видео, Документальный фильм, Трейлер, Netflix.
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