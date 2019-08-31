Дайан Китон и Джереми Айронс сыграют в романтической комедии

Новости культуры:Дайан Китон и Джереми Айронс снимутся в комедии "Любовь, свадьбы и другие бедствия".

Дайан Китон и Джереми Айронс вошли в актерский состав романтической комедии "Любовь, свадьбы и другие бедствия" (Love, Weddings and Other Disasters).

Как сообщает Variety, режиссером выступит Деннис Дуган ("Трудный ребенок"). Какая студия займется прокатом, пока неясно.

В центре сюжета комедии окажутся организаторы свадеб, которым за короткое время необходимо продумать праздник молодоженам. У самих распорядителей в отношениях бардак, который контролировать не так-то легко.

Съемки стартуют в Бостоне 16 сентября, о дате выхода картины не сообщается.