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Венецианский кинофестиваль 2019: Кристен Стюарт на премьере фильма "Назло врагам" (Фото)

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Венецианский кинофестиваль 2019: Кристен Стюарт на премьере фильма "Назло врагам" (Фото)
18:09 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:В эти выходные в Венеции состоялась премьера автобиографического фильма об актрисе Джин Сиберг.

Представить картину приехали исполнительница главной роли Кристен Стюарт, звезда "Однажды в Голливуде" Маргарет Куэлли, экранная супергероиня из "Дэдпула" Зази Битц и другие.

На красную дорожку Венецианского кинофестиваля Кристен Стюарт вышла в платье и аксессуарах от модного дома Chanel. К ней присоединился режиссер картины Бенедикт Эндрюс, а также ее коллеги Маргарет Куэлли в наряде от Gucci и Зази Битц, которая в этот вечер отдала предпочтение бренду Miu Miu. Из мужской половины каста в Венецию приехали Энтони Маки и Джек О’Коннелл. Среди звездных гостей премьеры оказались модели Барбара Палвин и Сара Сампайо.

"Назло врагам" повествует о жизни и смерти Джин Сиберг, которая в конце 60-ых годов начала открыто поддерживать партию "Черные пантеры", отстаивающую права темнокожего населения США. Она привлекла к себе вниманием ФБР и поплатилась за свои убеждения репутацией, ребенком и даже жизнью.

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Большинство критиков оценили старания Стюарт, которая в фильме говорит на двух языках и не боится откровенных сцен. Однако сценарий, по их мнению, недостаточно раскрывает главную героиню, чтобы проникнуться ее историей.

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