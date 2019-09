Бен Уитли стал режиссером сиквела фильма о Ларе Крофт

В режиссёрское кресло сиквела "Tomb Raider: Лара Крофт" приземлился Бен Уитли (Ben Wheatley). Вы можете знать его, например, по двум первым эпизодам восьмого сезона сериала "Доктор Кто".

Об этом сообщает Deadline

Примечательно, что сценарий картины пишет Эми Джамп (Amy Jump) — жена Уитли, которая работала вместе с ним над кинолентами "Высотка" и "Перестрелка". Как и в первой части Tomb Raider, главную героиню сыграет Алисия Викандер (Alicia Vikander).

A #TombRaider sequel is coming March 2021, with Alicia Vikander returning as Lara Croft and Ben Wheatley directing. https://t.co/4J3NbZLa6v

— Twitter Moments (@TwitterMoments) September 4, 2019