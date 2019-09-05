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Бен Уитли стал режиссером сиквела фильма о Ларе Крофт

Бен Уитли стал режиссером сиквела фильма о Ларе Крофт
02:41 Сегодня Телеграф stopgame.ru

Новости культуры:Сиквел фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" снимет режиссёр "Высотки" и "Перестрелки".

В режиссёрское кресло сиквела "Tomb Raider: Лара Крофт" приземлился Бен Уитли (Ben Wheatley). Вы можете знать его, например, по двум первым эпизодам восьмого сезона сериала "Доктор Кто".

Об этом сообщает Deadline

Примечательно, что сценарий картины пишет Эми Джамп (Amy Jump) — жена Уитли, которая работала вместе с ним над кинолентами "Высотка" и "Перестрелка". Как и в первой части Tomb Raider, главную героиню сыграет Алисия Викандер (Alicia Vikander).

Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)

Производство экранизации одноимённой серии игр стартует в начале следующего года.

В прокат новая "Лара Крофт" отправится 19 марта 2021-го.

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Фильмы, Лара Крофт, Бен Уитли, "Tomb Raider: Лара Крофт", Эми Джамп.
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