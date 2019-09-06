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"Джек Райан": трейлер второго сезона сериала (Видео)

"Джек Райан": трейлер второго сезона сериала (Видео)
16:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Джон Красински отправляется с миссией в Венесуэлу в трейлере второго сезона сериала "Джек Райан".

Стриминговый сервис Amazon Prime представил трейлер второго сезона шпионского сериала "Джек Райан", главную роль в котором играет Джон Красински ("Офис").

Также в новом сезоне к нему присоединятся Уэнделл Пирс, Нуми Рапас и Майкл Келли.

Сериал основан на серии известных романов Тома Клэнси. Главный герой — Джек Райан — работает аналитиком на ЦРУ. Однажды он сталкивается с серией подозрительных банковских переводов и начинает вести расследование. Действие второго сезона разворачивается вокруг нелегальных поставок оружия в Венесуэлу. Выясняется, что в деле замешан президент страны.

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Премьера нового сезона намечена на 1 ноября.

Как сообщалось ранее, Hulu работает над продолжением сериала "Рассказ служанки" по книге Маргарет Этвуд.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Джек Райан, Джон Красински, Amazon Prime.
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