Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль

Новости культуры:Мероприятие Kharkiv Meet Docs пройдет с 25 по 29 сентября.

Фильм Наримана Алиева "Домой", который посоревнуется в этом году за "Оскар", откроет ІII Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs.

Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Рассказ начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Торжественное открытие кинофестиваля Kharkiv Meet Docs и показ картины состоится 25 сентября в 19:00 в ТКЦ (Малый зал Харьковского национального театра оперы и балета). Билеты на церемонию открытия вскоре поступят в продажу. Кинофестиваль продлится до 29 сентября.

Напомним, премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Украинская премьера "Домой" прошла в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где фильм получил Гран-при. Кроме того, лента удостоилась награды Международного кинофестиваля в Бухаресте.