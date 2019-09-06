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Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль

Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль
18:07 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Мероприятие Kharkiv Meet Docs пройдет с 25 по 29 сентября.

Фильм Наримана Алиева "Домой", который посоревнуется в этом году за "Оскар", откроет ІII Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs.

Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Рассказ начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Торжественное открытие кинофестиваля Kharkiv Meet Docs и показ картины состоится 25 сентября в 19:00 в ТКЦ (Малый зал Харьковского национального театра оперы и балета). Билеты на церемонию открытия вскоре поступят в продажу. Кинофестиваль продлится до 29 сентября.

Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии

Напомним, премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Украинская премьера "Домой" прошла в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где фильм получил Гран-при. Кроме того, лента удостоилась награды Международного кинофестиваля в Бухаресте.

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Кинофестиваль, Открытие, Кино, Драма, Домой, Kharkiv Meet Docs.
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