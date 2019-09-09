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Понедельник, 09.09.2019
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Проглядели: 12 ключевых деталей, которые мы пропустили в фильмах (Фото)

Смотрите фото (13)
Проглядели: 12 ключевых деталей, которые мы пропустили в фильмах (Фото)
02:13 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости культуры:Мы нашли 0,2% зрителей, которые достаточно внимательны, чтобы заметить все, что было скрыто.

  • 1

    Персонаж Джима Керри в Шоу Трумэна принимает витамин D на завтрак. Обычно люди принимают его, когда у них есть недостаток солнечного света. И, как мы знаем, у Трумэна не было солнечного света, потому что его город был просто съемочной площадкой. Это один из ключей к разгадке этой загадки.

  • 2

    В анимационном фильме ужасов "Коралина в стране кошмаров" г-н Бобинский носит медаль за ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.

  • 3

    В "Истории игрушек 3" вы можете видеть, что батареи Buzz Lightyear производятся корпорацией BNL. Это та же корпорация, которая выпускала робота WALL-E.

  • 4

    В Босс-молокосос число на футболке Тима изменилось с 01 на 02 после рождения его брата. Это показывает, что Тим больше не является приоритетом номер один в жизни его родителей.

  • 5

    Это кадр из Титаника . Здесь Джек проходит мимо двух мужчин, которые смотрят, как мальчик играет на палубе. Этот снимок основан на реальной фотографии.

  • 6

    У Линды Гамильтон есть сестра-близнец по имени Лесли. Она помогла своей знаменитой сестре в сцене боя между Сарой Коннор и T-1000 в Терминаторе 2: Судный день.

  • 7

    В анимационном фильме "Монстры против пришельцев" знак отличия генерала имеет лицо Шрека.

  • 8

    Как говорит Камунра в фильме "Ночь в музее 2" , "я могу убить ваших друзей в мгновение ока", и он не моргает до конца фильма.

  • 9

    Камея Стэна Ли в фильме "Мстители: Финал" основана на его собственном образе 1970-х годов.

  • 10

    В комедийном боевике Мачо и ботан 2 у Дженко на левом плече был шрам, который он получил в Мачо и ботан, когда его подстрелили вместо Шмидта.

  • 11

    Хела в Торе: Рагнарек сразу понимает, что Перчатка Бесконечности - подделка. Танос носит ее на другой руке, что делает мошенничество очевидным и для внимательных зрителей.

  • 12

    Во время свидания с ИИ Теодор (главный герой фильма "Она") сунул булавку в карман рубашки, чтобы Саманта могла видеть все вокруг.

Deepfake: Уилл Смит занял место Киану Ривза в "Матрице" (Видео)

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Фильмы, Кино, Детали, Ключевые детали в фильмах, Пропущенные моменты.
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