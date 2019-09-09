Проглядели: 12 ключевых деталей, которые мы пропустили в фильмах (Фото)

1 Персонаж Джима Керри в Шоу Трумэна принимает витамин D на завтрак. Обычно люди принимают его, когда у них есть недостаток солнечного света. И, как мы знаем, у Трумэна не было солнечного света, потому что его город был просто съемочной площадкой. Это один из ключей к разгадке этой загадки.

2 В анимационном фильме ужасов "Коралина в стране кошмаров" г-н Бобинский носит медаль за ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.

3 В "Истории игрушек 3" вы можете видеть, что батареи Buzz Lightyear производятся корпорацией BNL. Это та же корпорация, которая выпускала робота WALL-E.

4 В Босс-молокосос число на футболке Тима изменилось с 01 на 02 после рождения его брата. Это показывает, что Тим больше не является приоритетом номер один в жизни его родителей.

5 Это кадр из Титаника . Здесь Джек проходит мимо двух мужчин, которые смотрят, как мальчик играет на палубе. Этот снимок основан на реальной фотографии.

6 У Линды Гамильтон есть сестра-близнец по имени Лесли. Она помогла своей знаменитой сестре в сцене боя между Сарой Коннор и T-1000 в Терминаторе 2: Судный день.

7 В анимационном фильме "Монстры против пришельцев" знак отличия генерала имеет лицо Шрека.

8 Как говорит Камунра в фильме "Ночь в музее 2" , "я могу убить ваших друзей в мгновение ока", и он не моргает до конца фильма.

9 Камея Стэна Ли в фильме "Мстители: Финал" основана на его собственном образе 1970-х годов.

10 В комедийном боевике Мачо и ботан 2 у Дженко на левом плече был шрам, который он получил в Мачо и ботан, когда его подстрелили вместо Шмидта.

11 Хела в Торе: Рагнарек сразу понимает, что Перчатка Бесконечности - подделка. Танос носит ее на другой руке, что делает мошенничество очевидным и для внимательных зрителей.