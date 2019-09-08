Венецианский кинофестиваль 2019: победители

Впервые в истории Украины в фестивале принимали участие три фильма и один из них – лента "Атлантида" о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича – получил награду, как лучший фильм в программе "Горизонты".
76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил в этом году с 28 апреля по 7 сентября. За главную награду, "Золотого льва", боролись 21 фильм, а победу одержала лента режиссера Тодда Филиппса "Джокер".
Так, "Золотой лев" получает лучший фильм, "Серебряный лев" вручается за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" – лучшему актеру и лучшей актрисе, а приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе.
76-й Венецианский кинофестиваль: все победители
Золотой Лев
"Джокер", режиссер Тодд Филиппс
#BiennaleCinema2019 #Venezia76 #GoldenLion #ToddPhillips: “I feel a lot of emotions, I wasn’t sure if people would have understood what we were trying to do with @jokermovie. Now I’m sure everyone here has understood. We are very proud of this film” pic.twitter.com/hUaX3kLEPL
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Гран-при жюри
Роман Полански, "Дело Дрейфуса"
#BiennaleCinema2019 #Venezia76
LEONE D’ARGENTO - Gran Premio della Giuria / Silver Lion - Grand Jury Prize a/to:
J’accuse di/by Roman Polanski pic.twitter.com/1vY9BjDsel
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Серебряный лев, Лучший режиссер
Рой Андерсон, "О бесконечности"
#BiennaleCinema2019
LEONE D’ARGENTO – Premio per la Migliore Regia / Silver Lion – Best Director a/to:
Roy Andersson per il film/for the film Om det oändliga (About Endlessness) pic.twitter.com/LfoHW0PBEr
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль
Ариан Аскарид, Gloria Mundi
#BiennaleCinema2019 #Venezia76
COPPA VOLPI per la migliore attrice / for Best Actress a/to:
Ariane Ascaride nel film/in the film Gloria Mundi di/by Robert Guédiguian pic.twitter.com/tFQ2eB2UIe
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль
Лука Маринелли, "Мартин Иден"
#BiennaleCinema2019 #Venezia76 #CoppaVolpi #LucaMarinelli: “#MartinEden è stato un progetto bellissimo. Eravamo tutti insieme sotto la guida e la visione di #PietroMarcello, il suo mondo è così potente che mi ha permesso di percorrerlo con facilità” pic.twitter.com/o1dULIv2c0
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Лучший сценарий
Юньфань, No. 7 Cherry Lane
#BiennaleCinema2019 #Venezia76
Premio per la Migliore Sceneggiatura / Award for Best Screenplay a/to:
Yonfan per il film/for the film Ji yuan tai qi hao (No. 7 Cherry Lane) pic.twitter.com/8NMMl3xKCf
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Специальный приз жюри
"Мафия уже не та, что раньше", режиссер Франко Мореско
#BiennaleCinema2019 #Venezia76
Premio Speciale della Giuria / Special Jury Prize a/to:
La mafia non è più quella di una volta di/by Franco Maresco pic.twitter.com/3Ng96VjNvJ
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Программа Горизонты
Вторая знаковая программа Венецианского кинофестиваля. В неё отбирают преимущественно экспериментальные ленты, которые демонстрируют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.
Самый лучший фильм
"Атлантида", Валентин Васянович
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:
Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Лучший режиссер
Тео Корт, "Белое на белом"
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio per la Migliore Regia / Award Orizzonti for Best Director a/to:
Théo Court per il film/for the film Blanco en Blanco pic.twitter.com/Hv74Bq6c4u
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Специальный приз жюри
"Вердикт", Раймунд Рибай Гутьеррес
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Speciale della Giuria Orizzonti / Special Orizzonti Jury Prize a/to:
Verdict di/by Raymund Ribay Gutierrez pic.twitter.com/LEtIOWGiSy
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Лучшая актриса
Марта Ньето, "Мать"
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Orizzonti per la Migliore Attrice / Orizzonti Award for Best Actress a/to:
Marta Nieto nel film/in the film Madre di/by Rodrigo Sorogoyen pic.twitter.com/BslWndj2Z2
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Лучший актер
Сами Буажила, "Сын"
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Orizzonti per il Migliore Attore / Orizzonti Award for Best Actor a /to:
Sami Bouajila nel film/in the film Bik Eneich – Un Fils di Mehdi M. Barsaoui pic.twitter.com/VtRJogcjML
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Лучший сценарий
Джессика Палуд, Revenir
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Orizzonti per la Migliore Sceneggiatura /
Orizzonti Award for Best Screenplay a/to:
Jessica Palud, Philippe Lioret, Diastème per il film/for the film Revenir di/by Jessica Palud pic.twitter.com/YZtfiEqmL3
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Лучший короткометражный фильм
Darling, режиссер Саиме Садок
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio / Orizzonti Award for Best Short Film a/to:
Darling di/by Saim Sadiq pic.twitter.com/Hgrassq31p
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм
"Ты умрешь в 20", режиссер Амджад Абу Алалах
#BiennaleCinema2019
Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima (Luigi De Laurentiis) Lion of the Future / “Luigi De Laurentiis” Venice Award for a Debut Film a/to:
You Will Die At 20 di/by Amjad Abu Alala pic.twitter.com/kOcK8E4cRc
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Всего за почти две недели фестиваля зрители посмотрели более 50 фильмов о главных конкурсных и внеконкурсных программах.