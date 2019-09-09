Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии

Новости культуры:Режиссер и продюсер Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии.

Режиссер, продюсер, руководитель кинокомпании "Магика-фильм" Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии. Об этом сообщает Госкино на своей странице в Facebook.

Геннадий Кофман также является одним из основателей и первым руководителем Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UА. Член жюри многих украинских и международных кинофестивалей. Член Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза журналистов Украины, эксперт Госкино.

Как продюсер, Геннадий создал более 30 документальных лент и ряд анимационных фильмов.

Напомним, ранее украинский и крымскотатарский актер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев также стал членом Европейской киноакадемии.