Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии

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16:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Режиссер и продюсер Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии.

Режиссер, продюсер, руководитель кинокомпании "Магика-фильм" Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии. Об этом сообщает Госкино на своей странице в Facebook.

Геннадий Кофман также является одним из основателей и первым руководителем Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UА. Член жюри многих украинских и международных кинофестивалей. Член Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза журналистов Украины, эксперт Госкино.

Как продюсер, Геннадий создал более 30 документальных лент и ряд анимационных фильмов.

Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии

Напомним, ранее украинский и крымскотатарский актер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев также стал членом Европейской киноакадемии.

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Продюсер, Режиссер, Киноакадемия, Европейская киноакадемия, Геннадий Кофман, Магика-фильм.
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