Откройте для себя мир женской дружбы: дата выхода сериала "Куколка" (Dollface)

Новости культуры:Опубликованы новые кадры и названа дата выхода сериала о женской дружбе "Куколка".

В сети появились новые кадры сериала "Куколка" (Dollface) потокового сервиса Hulu, а также названа дата его выхода.

Как сообщается на странице шоу в Twitter, премьера состоится 15 ноября.

Сериал сосредоточится на молодой женщине, брошенной парнем после очень долгих отношений. Благодаря этому героиня вспоминает, что у нее когда-то были подруги, и заново открывает для себя мир женской дружбы.

В комедийном сериале снимались Кэт Деннингс, Шэй Митчелл, Эстер Повицки, Бренда Сонг, Коннор Хайнс, Горан Вишнич и др.

Сериал является одной из новых проектов LuckyChap Entertainment - продюсерской компании актрисы Марго Робби, которая создана для продвижения женских работ.