Откройте для себя мир женской дружбы: дата выхода сериала "Куколка" (Dollface)

В сети появились новые кадры сериала "Куколка" (Dollface) потокового сервиса Hulu, а также названа дата его выхода.

Как сообщается на странице шоу в Twitter, премьера состоится 15 ноября.

Сериал сосредоточится на молодой женщине, брошенной парнем после очень долгих отношений. Благодаря этому героиня вспоминает, что у нее когда-то были подруги, и заново открывает для себя мир женской дружбы.

We can't wait to make it official. Our friendship, that is. See you November 15, only on @hulu. #Dollface @OfficialKat @shaymitch @BrendaSong @littleesther pic.twitter.com/pJy6z6XMVb

— Dollface (@DollfaceOnHulu) September 10, 2019