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Суббота, 14.09.2019

"Современная любовь" с Энн Хэтэуэй: полноценный трейлер сериала(Видео)

Amazon Prime опубликовал полноценный трейлер сериала "Современная любовь" (Modern Love) со звездным актерским составом. Шоу основано на одноименных еженедельных колонке и подкасте издания The New York Times, которые исследуют природу человека и человеческих взаимоотношений. В сериале снимались Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Джулия Гарнер, Тина Фей, Дев Патель, Эндрю Скотт, Оливия Кук и другие. Сценаристы и режиссеры у каждого эпизода будут новыми. Премьера запланирована на 18 октября.
112.ua
Фото: twitter
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Энн Хэтэуэй, Сериал, Тина Фей, Трейлер, Оливия Кук, София Бутелла, Amazon Prime, Эндрю Скотт, Современная любовь, Modern Love, Джулия Гарнер, Дев Патель.
09:38 Сегодня Телеграф
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