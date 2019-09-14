"Современная любовь" с Энн Хэтэуэй: полноценный трейлер сериала(Видео)

Amazon Prime опубликовал полноценный трейлер сериала "Современная любовь" (Modern Love) со звездным актерским составом. Шоу основано на одноименных еженедельных колонке и подкасте издания The New York Times, которые исследуют природу человека и человеческих взаимоотношений. В сериале снимались Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Джулия Гарнер, Тина Фей, Дев Патель, Эндрю Скотт, Оливия Кук и другие. Сценаристы и режиссеры у каждого эпизода будут новыми. Премьера запланирована на 18 октября.