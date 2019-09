Mortal Kombat в кино: стартовали съемки

Сценарист Грег Руссо объявил о старте съемок нового фильма по популярной игре Mortal Kombat. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Режиссером ленты "Смертельная битва" выступит дебютант в полнометражном кино Саймон Маккуойд. В число продюсеров проекта войдет Джеймс Ван ("Аквамен").

В фильме сыграют Джо Таслим (Саб-Зиро), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Мехкад Брукс (Джакс), а также Льюис Тан, роль которого не разглашается.

May the Elder Gods watch over us! #ITHASBEGUN pic.twitter.com/Lkovg7Glwo

