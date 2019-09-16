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"Острые козырьки" могут стать полнометражным фильмом

"Острые козырьки" могут стать полнометражным фильмом
22:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Хорошие новости для фанатов сериала "Острые козырьки", впереди зрителей ждет не только два полноценных сезона, но и полнометражный фильм.

По крайней мере, идея перенести любимых героев на большие экраны, очень импонирует сценаристу Стивену Найту.

На выходных в Бирмингеме прошел двухдневный фестиваль, полностью посвященный многосерийной криминальной драме. Стивен Найт рассказал о планах на будущее, которые несомненно порадуют поклонников.

В данный момент я пишу сценарий к шестому сезону. И он почти завершен. Затем я возьмусь за седьмой сезон, а после подумаю о спин-оффе, возможно, полнометражном фильме, где действие развернется в начале Второй Мировой, ― заявил кинематографист.

Он добавил, что о приквеле речь не идет, поскольку "вы не сможете убить персонажа, который потом появляется в сериале".

Примечательно, что на фестивале выступил бывший фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер, большой поклонник "Острых козырьков". Он выторговал себе роль в сериале взамен на выступление, Стивен Найт с неохотой, но пошел ему на встречу.

Стараюсь, чтобы в моих проектах не появлялись люди, прославившиеся не актерством, а другими вещами. Мне кажется, это довольно сильно отвлекает зрителей от самого персонажа, ― признался сценарист.

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Напомним, сериал "Острые козырьки" рассказывает историю семьи Шелби, которая в 20-е гг. XX века построила свою криминальную империю в Бирмингеме. Главные роли в тв-шоу сыграли Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен Маккрори.

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Кино, Сериал, Полнометражный фильм, Стивен Найт, Острые козырьки.
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