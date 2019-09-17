Эмилия Кларк появилась в трейлере фильма "Рождество на двоих" (Видео)

Новости культуры:Британская актриса Эмилия Кларк после завершения сериала "Игра престолов" сразу же взялась за новые проекты.

Так, сеть покоряет свежий трейлер романтической комедии "Рождество на двоих" (Last Christmas), в которой она сыграла главную роль.

Первый официальный трейлер к фильму "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк появился на YouTube-канале компании Universal Pictures. А новый короткий ролик опубликовали на канале Movieclips Trailers.

По сюжету, Кейт, которая работает продавцом в рождественской лавке, накануне Рождества переодевается в костюм эльфа, чтобы привлечь больше клиентов. Номинантка на премию Эмми сыграла в фильме главную роль, а ее коллегой по съемочной площадке стал малайзийский актер Генри Голдинг, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Простая услуга".

В магический предрождественский период девушка, сама того не желая, попадает в ряд забавных ситуаций. Однако она не прекращает верить в чудо, особенно после встречи с Томом. Парень, которого она встретила накануне Рождества, кажется ей настолько идеальным, что в это сложно поверить.

Премьера фильма "Рождество на двоих" в мире запланирована на 8 ноября 2019 года, однако дата выхода на украинский экран пока неизвестна.

Смотреть новый трейлер к фильму "Рождество на двоих": видео

Напомним, что поклонники серии фильмов о любимом Терминаторе уже в предвкушении премьеры шестой части, которая получила название "Терминатор: Темная судьба". Чтобы еще больше разогреть ожидания у фанатов, представители ленты опубликовали новые кадры и постер с главными героями.