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Эмилия Кларк появилась в трейлере фильма "Рождество на двоих" (Видео)

Эмилия Кларк появилась в трейлере фильма "Рождество на двоих" (Видео)
15:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Британская актриса Эмилия Кларк после завершения сериала "Игра престолов" сразу же взялась за новые проекты.

Так, сеть покоряет свежий трейлер романтической комедии "Рождество на двоих" (Last Christmas), в которой она сыграла главную роль.

Первый официальный трейлер к фильму "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк появился на YouTube-канале компании Universal Pictures. А новый короткий ролик опубликовали на канале Movieclips Trailers.

По сюжету, Кейт, которая работает продавцом в рождественской лавке, накануне Рождества переодевается в костюм эльфа, чтобы привлечь больше клиентов.  Номинантка на премию Эмми сыграла в фильме главную роль, а ее коллегой по съемочной площадке стал малайзийский актер Генри Голдинг, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Простая услуга". 

В магический предрождественский период девушка, сама того не желая, попадает в ряд забавных ситуаций. Однако она не прекращает верить в чудо, особенно после встречи с Томом. Парень, которого она встретила накануне Рождества, кажется ей настолько идеальным, что в это сложно поверить. 

Премьера фильма "Рождество на двоих" в мире запланирована на 8 ноября 2019 года, однако дата выхода на украинский экран пока неизвестна. 

Смотреть новый трейлер к фильму "Рождество на двоих": видео 

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Напомним, что поклонники серии фильмов о любимом Терминаторе уже в предвкушении премьеры шестой части, которая получила название "Терминатор: Темная судьба". Чтобы еще больше разогреть ожидания у фанатов, представители ленты опубликовали новые кадры и постер с главными героями.

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Кино, Фильм, Сериал, Эмми, Игра престолов, Трейлер, Эмилия Кларк, Британская актриса, Last Christmas, Рождество на двоих.
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