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К касту четвертого сезона сериала "Фарго" присоединился Тимоти Олифант

К касту четвертого сезона сериала "Фарго" присоединился Тимоти Олифант
17:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер сыграет персонажа по имени Дик Уикуэр по кличке Deafy.

Создателем, сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером сериала выступает Ной Хоули.

Действие нового сезона шоу развернется в Канзас-Сити в 50-е годы и расскажет о нелегком мире между двумя преступными синдикатами, которые совместно контролируют торговлю наркотиками и занимаются финансовым мошенничеством. Для того, чтобы укрепить перемирие, главы организаций обмениваются младшими сыновьями. Крис Рок сыграет главаря одного из семейств.

Съемки начнутся в Чикаго осенью 2019 года, а премьера запланирована на 2020 год.

Как сообщалось ранее, главную роль в сериале исполнит Крис Рок. Кроме того, в проекте появятся Джесси Бакли, известная по сериалу "Чернобыль", Узо Адуба ("Оранжевый - хит сезона"), а также Кори Хендрикс и Мэтью Элам.

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Сериал "Фарго" выходит на телеканале FX с 2014 года. Телешоу получило несколько премий "Эмми" и "Золотой глобус". "Фарго" был назван лучшим мини-сериалом 2014 года.

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Кино, Сериал, Актер, Фарго, Тимоти Олифант.
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