Скачать
Четверг, 19.09.2019
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Премьер рассказал, когда в Украине заработает рынок земли
Премьер рассказал, когда в Украине заработает рынок земли
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

Опубликован первый фильм, полностью снятый на iPhone 11 Pro (Видео)

Опубликован первый фильм, полностью снятый на iPhone 11 Pro (Видео)
13:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Автором короткометражки стал известный видеограф Энди То, какой своей работой поразил даже Тима Кука.

До официального старта продаж iPhone 11 Pro осталось несколько дней, однако в сети уже появился первый фильм, который наглядно показывает возможности тройной основной камеры смартфона.

Отправившись в Токио, автор четырехминутного фильма постарался перенести на экран удивительную жизнь, привычки и суету, в которой живут жители японского мегаполиса, сообщает 9to5mac.

Позже роликом поделился в своем Twitter-блоге глава компании Apple Тим Кук, отметив, что Токио – один из его любимых городов. 

Я отправился в Токио, чтобы протестировать камеру iPhone 11 Pro. Посыл видео в том, чтобы показать мое путешествие по Японии. Я использовал стиль быстрого монтажа, который мне очень нравится,– отметил автор фильма.

Особенности фильма и съемки. Все фрагменты полученного видео сняли на iPhone 11 Pro с помощью штатного приложения "Камера". Монтаж проводился в редакторе видео Final Cut Pro X для операционной системы macOS. Разрешение короткометражки составляет 4К при частоте 60 кадров в секунду.

Первый фильм, снятый на iPhone 11 Pro – смотрите видео 

Цена смартфона в Украине. Основная камера iPhone 11 Pro представлена тремя сенсорами с разрешением по 12 мегапикселей. Стоимость смартфона в Украине стартует от 34 999 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Смартфон, Трейлер, Тима Кука, iPhone 11 Pro, Apple Тим Кук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
05 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
&quot;Страшилки об инопланетянах&quot;: Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
Праздник Михайлово Чудо 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки
Праздник Михайлово Чудо 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь