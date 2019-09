Опубликован первый фильм, полностью снятый на iPhone 11 Pro (Видео)

До официального старта продаж iPhone 11 Pro осталось несколько дней, однако в сети уже появился первый фильм, который наглядно показывает возможности тройной основной камеры смартфона.

Отправившись в Токио, автор четырехминутного фильма постарался перенести на экран удивительную жизнь, привычки и суету, в которой живут жители японского мегаполиса, сообщает 9to5mac.

Позже роликом поделился в своем Twitter-блоге глава компании Apple Тим Кук, отметив, что Токио – один из его любимых городов.

Stunning work as always, @andyyto! A mesmerizing journey through one of my favorite cities, captured on iPhone 11 Pro. https://t.co/jSJIt8ntTr

— Tim Cook (@tim_cook) September 17, 2019