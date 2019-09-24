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Британский сериал "Дрянь" не будет продлен на новый сезон (Видео)

Британский сериал "Дрянь" не будет продлен на новый сезон (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Несмотря на триумф комедийного сериала на церемонии вручении "Эмми", создатели решили завершить историю Флибэг.

Напомним, что 22 сентября состоялась церемония награждения телевизионной премии "Эмми", на которой отмечались самые лучшие телепрограммы, транслирующие с 31 июня 2018 по 31 мая 2019-го годов.

Победителем этого года в номинации "Лучший комедийный сериал" стала британская лента "Дрянь" (Fleabag), которая повествует о молодой девушке, пытающейся выжить в современных условиях Лондона.

Несмотря на то, что сериал получил четыре заветные статуэтки, продления на третий сезон не состоится. В этом призналась английская сценаристка и исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж.

 
 
 
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priest got moves via @televisionacad #fleabag

Публикация от Fleabag (@bbcfleabag)

"Честно говоря, на самом деле это самый красивый способ попрощаться. Такое ощущение, что эта история закончена. Так приятно слышать, что многим людям это нравилось... Но это самый верный способ начать воплощать что-то новое", - рассказала актриса.

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Уточним, что кроме победы в номинации лучшего сериала, статуэтки сериалу "Дрянь" также вручили в категориях "Лучшая актриса в комедийном сериале" (Фиби Уоллер-Бридж), "Режиссура комедийного сериала" (Гарри Брэдбир), а также в номинации "Сценарий комедийного сериала" (Фиби Уоллер-Бридж).

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Все по теме:

Эмми, Видео, Трейлер, Британский сериал, Дрянь, Флибэг.
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