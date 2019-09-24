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Звезда фильма "Мачо и ботан" может сыграть в новом "Бэтмене"

Звезда фильма "Мачо и ботан" может сыграть в новом "Бэтмене"
14:53 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Джеффри Райт и Джона Хилл ведут переговоры о съемках в новом "Бэтмене" Мэтта Ривза.

Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоном Хиллом  ("Волк с Уолл-стрит", "Мачо и ботан").

Многие полагают, что ему достанется роль Пингвина, которого в 1992 году в "Бэтмен возвращается" сыграл Денни ДеВито, в сериале "Готэм" - Робин Тейлор.

Журналист издания Collider Джефф Снейдер утверждает, что Джону могут предложить роль Загадочника, которого в разное время играли Джим Керри и Кори Майкл Смит.

Также зарубежные СМИ сообщают о переговорах с Джеффри Райтом ("Голодные игры", "Мир Дикого Запада", "Бонд") на роль комиссара Гордона в новом "Бэтмене" Мэтта Ривза. 

Детектива Джеймса Гордона в разное время играли Гэри Олдман (трилогия Кристофера Нолана), Джей Кей Симмонс ("Лига справедливости") и Бенджамин Маккензи ("Готэм").

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Напомним, Британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге "Сумерки", официально назначен на роль следующего Бэтмена.

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Кино, Бэтмен, Актер, Джона Хилл, Джеффри Райт.
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