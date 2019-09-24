"Маме нравится": актер фильма "Щегол" рассказал, что думает о критике в свой адрес (Фото, Видео)

Новости культуры:Энсел Эльгорт ответил хейтерам на их негативные высказывания о фильме и его актерской игре.

Напомним, что выход драматического фильма "Щегол", снятый режиссером Джоном Кроули, подвергся довольно негативным рецензиям. Кроме того, кинокритики разгромили актерскую игру Энсела Эльгорта, который сыграл в картине главную роль.

Журналист Джейсон Бейли отметил в своей рецензии неподходящую для молодого актера роль, игра которого годится только для динамичных фильмов, таких как "Дивергент" и "Малыш на драйве".

Но Эльгорт не расстроился после этого.

Американский актер высказался о том, что всегда и во всем стоит видеть что-то хорошее, а не разделять все на черное и белое: "Они решили, что указать на все плохое в фильме - это лучший способ написать свои отзывы и статьи. И даже плохие отзывы действительно написаны очень хорошо, но ведь и фильме тоже есть много хорошего".

Кроме этого, Энсел Эльгорт подчеркнул, что больше всего фильм с его участием полюбился маме актера.

"Она не всегда так впечатлена моими фильмами. А этот ей нравится, да и мне он тоже очень нравится", - прокомментировал Эльгорт.

К дополнению актер призвал всех молодых людей посетить фильм "Щегол" со своими мамами.

Стоит уточнить, что американская лента "Щегол" получила всего 46 баллов на Metacritic. Это крайне низкий показатель среди других картин.