Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)
Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Ястремская узнала имя следующей соперницы на турнире в Ухане
Ястремская узнала имя следующей соперницы на турнире в Ухане
"Маме нравится": актер фильма "Щегол" рассказал, что думает о критике в свой адрес (Фото, Видео)
"Маме нравится": актер фильма "Щегол" рассказал, что думает о критике в свой адрес (Фото, Видео)

"Маме нравится": актер фильма "Щегол" рассказал, что думает о критике в свой адрес (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
"Маме нравится": актер фильма "Щегол" рассказал, что думает о критике в свой адрес (Фото, Видео)
17:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Энсел Эльгорт ответил хейтерам на их негативные высказывания о фильме и его актерской игре.

Напомним, что выход драматического фильма "Щегол", снятый режиссером Джоном Кроули, подвергся довольно негативным рецензиям. Кроме того, кинокритики разгромили актерскую игру Энсела Эльгорта, который сыграл в картине главную роль.

Журналист Джейсон Бейли отметил в своей рецензии неподходящую для молодого актера роль, игра которого годится только для динамичных фильмов, таких как "Дивергент"  и "Малыш на драйве".

Но Эльгорт не расстроился после этого.

Американский актер высказался о том, что всегда и во всем стоит видеть что-то хорошее, а не разделять все на черное и белое: "Они решили, что указать на все плохое в фильме - это лучший способ написать свои отзывы и статьи. И даже плохие отзывы действительно написаны очень хорошо, но ведь и фильме тоже есть много хорошего".

Кроме этого, Энсел Эльгорт подчеркнул, что больше всего фильм с его участием полюбился маме актера.

"Она не всегда так впечатлена моими фильмами. А этот ей нравится, да и мне он тоже очень нравится", - прокомментировал Эльгорт.

Фильм "Цена правды" о Голодоморе получил престижную награду польского кинофестиваля

К дополнению актер призвал всех молодых людей посетить фильм "Щегол" со своими мамами.

Стоит уточнить, что американская лента "Щегол" получила всего 46 баллов на Metacritic. Это крайне низкий показатель среди других картин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Видео, Фото, Щеголь, Трейлер, Критика, Американский актер, Энсел Элгорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Во имя животных: Тейлор Свифт отменила выступление по этичным нормам
Во имя животных: Тейлор Свифт отменила выступление по этичным нормам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь