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Появился новый захватывающий трейлер фильма "Ирландец" (Видео)

Появился новый захватывающий трейлер фильма "Ирландец" (Видео)
12:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:В главных ролях легендарные Аль Пачино и Роберт де Ниро.

Первый официальный трейлер к фильму "Ирландец", режиссером которого выступил известный американский сценарист и продюсер Мартин Скорсезе, на днях появился в сети. 

Двухминутный видеоролик с фрагментами из фильма "Ирландец" появился на YouTube-канале популярного вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Стоит отметить, что гангстерская драма Мартина Скорсезе станет его первым проектом для американской компании Netflix.

А еще более захватывающим фактом является то, что сюжет картины основан на реальных событиях. В фильме будет рассказываться о преступнике, а именно наемном убийце Фрэнке Ширане. Роль наемного злодея исполнил 75-летний Роберт де Ниро. Компанию на съемочной площадке легендарному актеру составил не менее культовый артист – 79-летний Аль Пачино. Также в актерский состав фильма "Ирландец" вошли Джо Пеши, сыгравший одного из преступников в двух первых частях "Один дома", и Харви Кейтель.

Стоит отметить, что для создания картины съемочная команда использовала дорогие технологии, чтобы воссоздать реальный облик героев в разном возрасте, начиная от 30 лет, заканчивая 70-ю. Роберт де Ниро, который сыграет убийцу, предстанет молодым в фильме благодаря использованию цифровой обработки. Премьера "Ирландца" в мире запланирована на 27 сентября, однако для пользователей Netflix она будет доступна через два месяца, 27 ноября.

Смотреть трейлер фильма "Ирландец": видео 

Смотреть тизер фильма "Ирландец": видео 

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Напомним, что у Аманды есть двухлетняя дочь Нина, которую она родила от актера Томаса Садоски. Однако все два года она тщательно прятала дочь от постороннего внимания, существует очень мало её снимков. Поэтому, увидев Сейфрид с ребенком, папарацци постарались сделать как можно более четкие и красивые кадры.

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Кино, Фильм, Аль Пачино, Трейлер, Знаменитость, Ирландец, Роберт Де Ниро, Netflix, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
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