"Зомбилэнд: Двойной выстрел": как будут выглядеть актеры в фильме (Фото)

Sony Pictures на своей странице в Twitter поделилась персонажными постерами сиквела "Добро пожаловать в Зомбилэнд", режиссером которого вновь выступил Рубен Фляйшер.

Четверо героев оригинального фильма продолжают путешествовать по США. Им предстоит встретить новые орды оживших мертвецов и других выживших после зомби-апокалипсиса.

К своим ролям вернулись Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин, которых можно увидеть на постерах. К ним присоединились Росарио Доусон, Люк Уилсон, Эван Джогиа, Томас Миддлдич, Зои Дойч и другие.

September 25, 2019