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Киану Ривз о сценарии новой "Матрицы": Это очень амбициозно

Киану Ривз о сценарии новой "Матрицы": Это очень амбициозно
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры:Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария новой части "Матрицы".

Актер Киану Ривз, который исполнил главную роль в киношной трилогии "Матрица", уже ознакомился со сценарием четвертой части, о работе над которой объявили недавно.

Об этом Ривз рассказал изданию Entertainment Tonight.

По словам актера, он очень взволнован тем, что ждет его персонажа в четвертой части.

"Это очень амбициозно. Так, как это и должно быть!", — прокомментировал актер сценарий.

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Напомним: компания Warner Bros. в августе официально объявила о работе над новой частью "Матрицы", Ривз вернется к роли Нео, а Керри-Энн Мосс снова сыграет Тринити.

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Над новой картиной работает Лана Вачовски, которая вместе с сестрой Лилли (при рождении братья Лоуренс и Эндрю Вачовски) создала предыдущие три фильма.

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Фильм, Киану Ривз, Матрица.
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