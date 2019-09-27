Киану Ривз о сценарии новой "Матрицы": Это очень амбициозно

Новости культуры:Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария новой части "Матрицы".

Актер Киану Ривз, который исполнил главную роль в киношной трилогии "Матрица", уже ознакомился со сценарием четвертой части, о работе над которой объявили недавно.

Об этом Ривз рассказал изданию Entertainment Tonight.

По словам актера, он очень взволнован тем, что ждет его персонажа в четвертой части.

"Это очень амбициозно. Так, как это и должно быть!", — прокомментировал актер сценарий.

Напомним: компания Warner Bros. в августе официально объявила о работе над новой частью "Матрицы", Ривз вернется к роли Нео, а Керри-Энн Мосс снова сыграет Тринити.

Над новой картиной работает Лана Вачовски, которая вместе с сестрой Лилли (при рождении братья Лоуренс и Эндрю Вачовски) создала предыдущие три фильма.