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В пух и прах: научно-фантастический фильм "Гемини" подвергся критике (Видео)

В пух и прах: научно-фантастический фильм "Гемини" подвергся критике (Видео)
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Кинокритики не оценили новый боевик с Уиллом Смитом.

Несмотря на восторженные отзывы первых зрителей фантастической киноленты "Гемини", в кругах критиков фильм оказался в списке слабых.

Картины, в которой использовалась технология высокочастотной смены кадров, при которой к фильму добавляется некая "плавность" движений, была оценена положительно с точки зрения технологичности, а вот разработка сюжета и сценария подверглась жесткой критике.

""Гемини" представляет собой фильм, который попросту не попал в свое время, и теперь выглядит лишь как тень того, чем он мог бы стать. И хотя техническое мастерство Энга Ли совершенно точно достойно внимания, сюжет картины оказался бессодержательным и устаревшим", - написал в своем отзыве редактор из CinemaBlend Майк Рейес.

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Кинокритики подчеркнули, что фильм "Гемини" может стать одним из самых провальных в этом году.

 
 
 
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Go behind-the-scenes of #GeminiMan with @willsmith & Ang Lee to learn more about the film's unprecedented, groundbreaking technology. In theaters October 11.

Публикация от Gemini Man (@geminimanmovie)

Напомним, что предыдущий фильм с Уиллом Смитом о приключениях Аладдина хоть и получил смешанные отзывы, но получил более 1 млрд. долларов при бюджете 183 млн. долларов. Будем надеется, что несмотря на критику "Гемини", кинокартина обязательно найдет своего зрителя!

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Все по теме:

Уилл Смит, Видео, Трейлер, Критика, Gemini, Американский актер, Негативные отзывы.
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