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Четверг, 03.10.2019
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Еще один сбежал: Sony опять сменила режиссера для экранизации Uncharted

Еще один сбежал: Sony опять сменила режиссера для экранизации Uncharted
03:52 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости культуры:Sony назначила нового режиссера для фильма Uncharted.

Многострадальная киноадаптация Uncharted уже потеряла пять режиссеров, и на прошлой неделе Sony нашла очередного кандидата.

По словам Deadline, новым режиссером стал Трэвис Найт, который работал над "Бамблби" и "Кубо. Легенда о самурае". Благодаря последнему Найт забрал награду за "Лучший анимационный фильм" от British Academy Film Awards в 2017 году.

Режиссер пришел на смену Дэну Трахтенбергу, который отвечал за "Кловерфилд 10" и "Портал: Некуда бежать". В свою очередь Трахтенберг пришел после ухода Шона Леви, режиссера "Ночи в музее". До них над фильмом работали Дэвид Оуэн Расселл, Сет Гордон и Нил Бургер.

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Производство фильма начнется в начале 2020 года. За основу возьму сценарий, написанный Артом Маркумой, Мэттом Холлоуэйем и Рэйфом Джадкинсом. Зрителям расскажут историю молодого Натана Дрейка, а на главную роль взяли "Человека-паука" Тома Холланда. Предположительная дата выхода — 18 декабря 2020 года.

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Фильмы, Sony, Uncharted, Трэвис Найт, Дэн Трахтенберг.
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