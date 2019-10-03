Рад выбору Marvel: Уэсли Снайпс не против Махершала Али в роли Блэйда

Новости культуры:Американский актер прокомментировал перезапуск фильма "Блэйд".

Напомним, что еще в июле на Comic-Con 2019 участников фестиваля ошеломила новость о том, что компания Marvel готовится перезапустить легендарный фильм о вампирах, в чьей трилогии снялся американский актер Уэсли Снайпс, исполняющий главную роль в кинокартине.

Фанаты культовой франшизы, которая была снята на протяжении 1998-2004 годов, заинтересовались мнением самого первого исполнителя "главного вампира"о том, что он лично думает о своей замене. Ответ не стал долго себя ждать: Уэсли Снайпс поддержал своего коллегу Махершалу Али, который, кстати, и исполнит роль Блэйда в предстоящих проектах Marvel, а также оповестил о том, что лелеет надежду на совместные работы с лауреатом премии "Оскар" в будущем.

"Салам Мархешале Али - прекрасному и талантливому актеру, за чьим творчеством я собираюсь следить еще много лет. Иншалла, мы обязательно еще поработаем вместе", - написал Снайпс в своем Twitter.

Кроме того, актер поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Уточним, что нового "Блэйда" кинокомпания Marvel планирует запустить как часть истории, которая будет объединена с пятой фазой развития киновселенной. Точных дат съемок и премьеры фильма пока никто не оглашал, но ожидается, что история о вампире порадует нас с вами через 3 или 4 года.