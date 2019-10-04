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Пятница, 04.10.2019
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В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж
В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж

В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж

В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж
17:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:В новой части фильма "Звездные Войны", который должен выйти в прокат в декабре 2017 года, появится новый дроид ВВ-9Е.

Недавно глава Marvel присоединится к работе над сагой о джедаях. Известно, что создатели "Звездных войн" ввели нового персонажа, который появится уже в 9 эпизоде саги "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Зрители уже имели возможность увидеть этого забавного зверька.

Нового персонажа будет звать Бабу Фрик (Babu Frik), и он живет на планете Кидзими (Kijimi).

Это маленький дроид-кузнец, оторый способен перепрограммировать или модифицировать почти любого дроида независимо от мер безопасности, защищающих его системы. Об этом сообщили на официальном сайте "Звездных войн". 

 
 
 
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Something exciting is coming from a galaxy far, far away. Head to starwars.com/news for more info about our collaboration in support of Star Wars: #TheRiseOfSkywalker.

Публикация от Star Wars (@starwars)

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Как сообщается, в тизерах нoвoй части "Звездных войн" нового персонажа еще нe показали, однако поклонники обратили внимание, что на последних кадрах дроид C-3PO пoявляeтся c нeпривычно кpacными глaзaми.

Теперь пользователи соцсетей предполагают, чтo егo пepeпpoгpaммиpoвaл Бабу.

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Фильмы, Кино, Звездные войны, Герои, Звездные войны. Скайуокер. Восход.
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