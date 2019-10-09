Скачать
Среда, 09.10.2019
Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали
Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
Пока не готова: 49-летняя супермодель рассказала о материнстве (Фото)
Пока не готова: 49-летняя супермодель рассказала о материнстве (Фото)

Киевская неделя критики: украинская программа фестиваля

Киевская неделя критики: украинская программа фестиваля
16:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Киевская неделя критики после обнародования основной программы представила украинские фильмы, которые будут показаны на фестивале.

Украинская программа построена вокруг двух фестивальных хитов этого года – претендента на "Оскар" - драмы "Домой" Наримана Алиева и комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Режиссеры выбрали для своих работ фильмы-референсы, которые перекликаются тематически и стилистически.

В частности, на фестивале будут показаны "Отчуждение" Нури Бильге Джейлана, "Бич Божий" Олега Фиалко, "Бумажная Луна" Питера Богдановича и "Долгие проводы" Киры Муратовой, ушедшей из жизни в прошлом году.

Драма "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительского голосования. Сейчас фильм Алиева претендует на номинации Европейской киноакадемии.

"Домой": первый трейлер фильма-претендента на Оскар от Украины (Видео)
"Домой": первый трейлер фильма-претендента на Оскар от Украины (Видео)Читать полностью

"Отчуждение" (2002) – первый фестивальный хит турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана, лауреата "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Лента построена вокруг двух очень разных мужчин, которые по стечению обстоятельств оказываются в одной квартире в зимнем Стамбуле. В Каннах "Отчуждение" получило Гран-при и премию за лучшую мужскую роль.

"Бич Божий" (1988) – драма Олега Фиалко, портрет неопределенной эпохи перед перестройкой. Фильм рассказывает о бывших одноклассниках, вокзальном воре и успешном чиновнике, которые случайно встречаются спустя 30 лет после окончания школы.

Комедия "Мои мысли тихие" – дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где удостоился Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

"Бумажная Луна" (1973) – классическая голливудская трагикомедия о скитаниях мошенника и маленькой девочки во времена Великой депрессии. За роль в фильме 10-летняя Татум О'Нил была отмечена премией "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, установив возрастной рекорд.

"Долгие проводы" – третья полнометражная работа украинской режиссерки Киры Муратовой о матери, которая не может смириться с отъездом сына. Лента была создана в 1971 году, но вышла на экраны только в 1987 – в этом же году на Международном кинофестивале в Локарно "Долгие проводы" были награждены премией FIPRESCI.

Как и все показы "Киевской недели критики", сеансы украинской программы представят критики-кураторы фестиваля – после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами.

Третий фестиваль "Киевская неделя критики" объявил кураторов

В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч, посвященных кино: панельная дискуссия "Как Новый Голливуд изменил американское кино" и презентация третьего тома "Антологии украинской кинокритики 1920-х годов", организованная совместно с Национальным центром Александра Довженко.

На фестивале действует система абонементов, их стоимость – 350 (дневной) и 600 (полный) гривен. Продажа проходит на сайте фестиваля. Продажа билетов на отдельные сеансы будет открыта 10 октября.

Третий кинофестиваль "Киевская неделя критики" объявил программу

Напомним, "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Кинофестиваль, Кино, Фестиваль кино, Киевская неделя критики, Третий фестиваль Киевская неделя критики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
02 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
03 В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)
04 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
05 В Кремле дали понять, что произойдет в случае неотвода войск на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем
Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь