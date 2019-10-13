Каждой эпохе - свой Бонд: как и почему менялись фильмы о Джеймсе Бонде

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Многие полагают, что главной целью фильма было создание образа современного британского героя - и реклама британского стиля жизни. В любом случае, картины о Бонде всегда отличались тем, что были на гребне моды - в отношении вещей, людей и идей. Вот почему они так сильно изменились за последние примерно шестьдесят лет.

Каждой эпохе - свой Бонд

Джеймс Бонд Дэниэла Крейга.

Агент 007 в любой картине сдержан характером и почти вызывающе элегантен, верен своей стране и определённым принципам, у него всегда самые современные гаджеты и он веет сексуальностью. И всё же Бонды разных лет отличаются, отвечая на запросы своих эпох - в том числе их представления, что считать элегантным и сексуальным. И крутым.

Первым Бондом стал Шон Коннери, буквально, как и его герой, воплотив ироничную поговорку, что идеальный английский джентльмен - это шотландец (не все понимают, но это две разные национальности, сосуществующие в одной стране). Коннери сумел нести на себе двадцатисантиметровый, не меньше, блеск элегантности с непередаваемой затаённой иронией, что буквально очаровало зрителей. Всех последующих Бондов подбирали так, чтобы они внешне походили на Коннери - темноволосые, мужественные - но внутренней иронии им определённо не хватало.

Линию элегантных Бондов решили перебить в 2006 году, взяв на роль главного спецагента мира кино неяркого блондина Дэниэла Крейга с лицом английского "чавви", парня с улицы. Упростился не только Бонд, но и его гаджеты. У него больше не супермашина от гениев инженерной мысли, а просто автомобиль, выигранный в карты. Мальчики со сложными лицами перестали быть редкостью и больше не так манят, а вот "уличный пацан" для многих рафинированных зрительниц - нечто редкое и по-своему из-за этого притягательное.

Теперь поговаривают о том, чтобы появился Бонд - женщина. Почему? Игры с введением в старый сюжет новой героини - на гребне моды. А картины о Бонде всегда моднее модного.