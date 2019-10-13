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Каждой эпохе - свой Бонд: как и почему менялись фильмы о Джеймсе Бонде

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Каждой эпохе - свой Бонд: как и почему менялись фильмы о Джеймсе Бонде
08:55 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры:Фильмы про Джеймса Бонда начали снимать в 1962 году и продолжают до сих пор.

  • 1

     Многие полагают, что главной целью фильма было создание образа современного британского героя - и реклама британского стиля жизни. В любом случае, картины о Бонде всегда отличались тем, что были на гребне моды - в отношении вещей, людей и идей. Вот почему они так сильно изменились за последние примерно шестьдесят лет.

    Каждой эпохе - свой Бонд

    Джеймс Бонд Дэниэла Крейга.

    Агент 007 в любой картине сдержан характером и почти вызывающе элегантен, верен своей стране и определённым принципам, у него всегда самые современные гаджеты и он веет сексуальностью. И всё же Бонды разных лет отличаются, отвечая на запросы своих эпох - в том числе их представления, что считать элегантным и сексуальным. И крутым.

    Первым Бондом стал Шон Коннери, буквально, как и его герой, воплотив ироничную поговорку, что идеальный английский джентльмен - это шотландец (не все понимают, но это две разные национальности, сосуществующие в одной стране). Коннери сумел нести на себе двадцатисантиметровый, не меньше, блеск элегантности с непередаваемой затаённой иронией, что буквально очаровало зрителей. Всех последующих Бондов подбирали так, чтобы они внешне походили на Коннери - темноволосые, мужественные - но внутренней иронии им определённо не хватало.

    Линию элегантных Бондов решили перебить в 2006 году, взяв на роль главного спецагента мира кино неяркого блондина Дэниэла Крейга с лицом английского "чавви", парня с улицы. Упростился не только Бонд, но и его гаджеты. У него больше не супермашина от гениев инженерной мысли, а просто автомобиль, выигранный в карты. Мальчики со сложными лицами перестали быть редкостью и больше не так манят, а вот "уличный пацан" для многих рафинированных зрительниц - нечто редкое и по-своему из-за этого притягательное.

    Теперь поговаривают о том, чтобы появился Бонд - женщина. Почему? Игры с введением в старый сюжет новой героини - на гребне моды. А картины о Бонде всегда моднее модного.

  • 2

    Девушки Бонда отвечают духу времени

    Девушки Бонда в разных фильмах не просто отвечают стандартам красоты, словно сходя с обложек глянцевых журналов своих лет. Меняется и их роль в сюжете. Если в первом фильме Ханни Райдер появляется для того, чтобы переспать с Бондом и оказаться той самой принцессой, которую должен спасти принц на белом коне, то уже во второй ленте девушки в кадре проявляют большую активность и являются практически коллегами Бонда. Да, шестидесятые - расцвет очередной волны феминизма, и кинематограф откликается на запрос зрителей, как может. Кстати, и сама тяга Бонда переходить в постель в любой непонятной ситуации - тоже запрос на повестку шестидесятых с цветущей идеологией свободной любви.

    Начиная от героини Барбары Бах, Бонд всё чаще крутил романы со своими зарубежными коллегами.

    Тем не менее, действительно активной девушкой Бонда впервые становится советская агентесса КГБ Аня Амасова в фильме "Шпион, который меня любил". Вместе они срывают атаку атомными бомбами Нью-Йорка и Москвы - чтобы потом заняться любовью на подлодке, конечно же. В следующем фильме, для равновесия, Бонд развлекается с агентессой ЦРУ и на космическом аппарате. Что касается бомб, кстати, то их пытаются взорвать в очень многих картинах про Бонда.

  • 3

    Мода на актрис неевропейской внешности ещё не успела набрать обороты, а Бондиана уже вводила героинь с азиатской и афровнешностью. Уже в пятом фильме серии, "Живёшь только дважды", расследование Бонду помогают проводить две японки, Аки и Кисси. Но первая чернокожая агентесса (а не проходной персонаж и не злодейка) появилась только в 2002 году - американка Джинкс в исполнении Холли Берри.

    В фильмах Бондианы - сплошная игра на фетишах, например, на фетише опасной женщины.

    Побывал Бонд и однолюбом - в исполнении Крейга он женился и девушку Бонда спасал уже не как мимопроходящий рыцарь, а как человек, который действительно беспокоится о своей возлюбленной. Это отражает моду на моногамные семейные отношения, которая, к удивлению всех аналитиков, вдруг стала преобладать в эпоху всеобщего сексуального образования. Женщины снова стали ценить не соблазнителя, а верного друга жизни. Впрочем, жену Бонда вполне традиционно убивают, чтобы герою было за кого мстить.

  • 4

    Каждой эпохе - свои угрозы

    При постоянной любви Бонда к предотвращению атомных взрывов, попутно он срывает и другие злодейские планы. В ленте 2008 года Боливию угрожают оставить без доступной чистой воды, для чего подтасовать выборы президента - что отражает, прежде всего, экологическую повестку наших дней. В картине 2002 года возникает тема возможной всемогущести генетики - злодей меняет внешность, искусственным образом скорректировав в дорогой клинике свой ДНК-код.

    В фильме 1989 Бонд внедряется в наркомафию - и на повестке дня, действительно, очень остро стоит обсуждение проблемы наркомании и наркотрафика. В общем, даже угрозы в мире Бонда должны быть остромодными. Кстати, в восьмидесятых, судя по Бондиане, мир боялся, что его поработят микрочипы.

СМИ: Пирс Броснан горячо поддержал женскую версию Джеймса Бонда

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Кино, Джеймс Бонд, Фильм, Эпоха, Девушка Бонда.
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