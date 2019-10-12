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Суббота, 12.10.2019
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Состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" в Голливуде: отзывы зрителей (Фото, Видео)

Состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" в Голливуде: отзывы зрителей (Фото, Видео)
16:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Судя по первым откликам, возвращение в Зомбилэнд удалось.

В прошлый четверг в Голливуде состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Это продолжение картины 2009 года "Добро пожаловать в Zомбилэнд", повествующей о зомби-апокалипсисе.

В новой части на экран вернутся давно знакомые персонажи - Коламбус (Джесси Айзенберг), Вичита (Эмма Стоун), Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) и Таллахасси (Вуди Харрельсон).

Вместе с рядом новых персонажей им вновь придется отбиваться от полчищ зомби, которые успели эволюционировать со времен событий, показанных в первом фильме. Те, кто уже успел увидеть фильм, не остались разочарованы.

 
 
 
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Double tap for this cast at the #Zombieland premiere!In theaters 10.18.19

Публикация от Zombieland: Double Tap (@zombieland)

"Это как машина времени, которая возвращает вас в 2009 год. Я в восторге. Если вам по вкусу первый фильм, то второй вам тоже понравится. Он очень забавный. Оригинальный актерский состав отличается все той же магией, а новые артисты только добавляют задора. Фильм просто бомба"

"Это ностальгическое путешествие в 2009 год, хотя на дворе 2019-й. Пусть прошло уже десять лет, но на чувстве юмора в фильме это никак не отразилось. Свежие лица добавили динамики. Поклонникам первой части сиквел наверняка понравится"

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Интересно, что написанием и постановкой "Контрольного выстрела" занималась практически та же команда, что и созданием оригинального фильма. В режиссерское кресло вернулся Рубен Фляйшер (постановщик кассового хита "Веном"), а к написанию сценария - Ретт Риз и Пол Верник ("Дэдпул"), которым помогал Дэйв Каллахэм ("Чудо-женщина: 1984"). В украинский прокат кинокартина выйдет 24 октября.

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Кино, Фильм, Премьера, Новый фильм, Новинки, Zомбилэнд: Контрольный выстрел.
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