Состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" в Голливуде: отзывы зрителей (Фото, Видео)

В прошлый четверг в Голливуде состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Это продолжение картины 2009 года "Добро пожаловать в Zомбилэнд", повествующей о зомби-апокалипсисе.

В новой части на экран вернутся давно знакомые персонажи - Коламбус (Джесси Айзенберг), Вичита (Эмма Стоун), Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) и Таллахасси (Вуди Харрельсон).

Вместе с рядом новых персонажей им вновь придется отбиваться от полчищ зомби, которые успели эволюционировать со времен событий, показанных в первом фильме. Те, кто уже успел увидеть фильм, не остались разочарованы.

"Это как машина времени, которая возвращает вас в 2009 год. Я в восторге. Если вам по вкусу первый фильм, то второй вам тоже понравится. Он очень забавный. Оригинальный актерский состав отличается все той же магией, а новые артисты только добавляют задора. Фильм просто бомба"

