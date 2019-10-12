Состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" в Голливуде: отзывы зрителей (Фото, Видео)

Новости культуры:Судя по первым откликам, возвращение в Зомбилэнд удалось.

В прошлый четверг в Голливуде состоялась премьера фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Это продолжение картины 2009 года "Добро пожаловать в Zомбилэнд", повествующей о зомби-апокалипсисе.

В новой части на экран вернутся давно знакомые персонажи - Коламбус (Джесси Айзенберг), Вичита (Эмма Стоун), Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) и Таллахасси (Вуди Харрельсон).

Вместе с рядом новых персонажей им вновь придется отбиваться от полчищ зомби, которые успели эволюционировать со времен событий, показанных в первом фильме. Те, кто уже успел увидеть фильм, не остались разочарованы.

"Это как машина времени, которая возвращает вас в 2009 год. Я в восторге. Если вам по вкусу первый фильм, то второй вам тоже понравится. Он очень забавный. Оригинальный актерский состав отличается все той же магией, а новые артисты только добавляют задора. Фильм просто бомба"

#Zombieland #DoubleTap is like a time machine to 2009. I loved it. If you loved the first movie, you’ll love this one. It’s hilarious. The original cast has the same magic and the newcomers only add to the fun. It’s an absolute blast. pic.twitter.com/AHmqBuKHKA — (@BrandonDavisBD) 11 октября 2019 г.

"Это ностальгическое путешествие в 2009 год, хотя на дворе 2019-й. Пусть прошло уже десять лет, но на чувстве юмора в фильме это никак не отразилось. Свежие лица добавили динамики. Поклонникам первой части сиквел наверняка понравится"

#Zombieland2 is a nostalgic trip back to 2009 despite being set in 2019 and the ten years haven't updated its sense of humour. The fresh faces of Zoey Deutch and Rosario Dawson bring a welcome new dynamic to the group. If you loved the first you'll be satisfied with the sequel. pic.twitter.com/yhtmroWOZ2 — (@digitalspy) 11 октября 2019 г.

Интересно, что написанием и постановкой "Контрольного выстрела" занималась практически та же команда, что и созданием оригинального фильма. В режиссерское кресло вернулся Рубен Фляйшер (постановщик кассового хита "Веном"), а к написанию сценария - Ретт Риз и Пол Верник ("Дэдпул"), которым помогал Дэйв Каллахэм ("Чудо-женщина: 1984"). В украинский прокат кинокартина выйдет 24 октября.