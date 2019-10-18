Появилось фото Джареда Лето в тестовом образе Джокера

Новости культуры:Режиссер Джеймс Ганн готовится представить новый взгляд на отбитую команду суперзлодеев в сиквеле "Отряда самоубийц", который выйдет на экраны 6 августа 2021 года.

Выход на экраны "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли неминуемо всколыхнул воспоминания обо всех актерах, которым доводилось играть роль главного злодея Готэма. И, конечно, первым среди них на ум приходит Джаред Лето.

Когда Джокер из "Отряда самоубийц" впервые был представлен миру, фанаты были в шоке от того, насколько другим будет взгляд на культового клоуна из комиксов DC. Татуировки по всему телу, в том числе и на лбу, отделанные металлом зубы и полное отсутствие бровей сделали Джокера в исполнении Лето слишком непривычным.

А на днях режиссер Дэвид Эйер поделился снимками пробного грима персонажа, и выяснилось, что Джокер мог выглядеть иначе. Во-первых, в тестовой версии образа у героя есть брови, хоть и не в совсем привычном понимании. Вместо них у злодея набиты татуировки с повторяющимся "ха-ха". А вот надпись Damaged на лбу исчезла. Отличия есть и в улыбке Джокера ― оказалось, что изначально ему предназначались полностью черные грилзы.

Так или иначе, фанаты слишком сжились с тем Джокером, каким он предстает в комиксах, а потому образ яркого психопата, по чьим татуировкам можно узнать историю его жизни, не был принят на ура.

Напомним, "Отряд самоубийц" показывает самых закоренелых преступников Готэма, которых правительство объединяет для борьбы со злом планетарных масштабов, пообещав сократить за это срок заключения. В числе антигероев оказались Дэдшот в исполнении Уилла Смита и Харли Квинн, роль которой досталась Марго Робби. Кстати, персонажа последней уже скоро можно будет увидеть в фильме "Хищные птицы".