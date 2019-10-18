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На съемках 4 сезона "Очень странных дел" фанаты заметили машину шерифа Хоппера

На съемках 4 сезона "Очень странных дел" фанаты заметили машину шерифа Хоппера
10:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:На одном из снимков видна машина шерифа Хоппера, правда, без привычной надписи "полиция Хоукинса" на борту.

Волнительные новости поступают из США. Пользователь сайта Reddit поспешил поделиться с другими поклонниками "Очень странных дел" эксклюзивными фотографиями, сделанными в штате Джорджия. 

На другой фотографии, сделанной квадрокоптером, можно увидеть съемочную группу, готовящуюся к работе. Раздобывший информацию пользователь заявил:

Съемки начались в Роме, штат Джорджия. В настоящее время они снимают за домом моего брата. 

 
 
 
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Filming has begun in Rome, Georgia! via u/chihuahuawithboombox

Публикация от Stranger Things (@strangerthingsposts)

Правда, хоть фанаты и обнаружили автомобиль шерифа Хоукинса, сам Дэвид Харбор поблизости замечен не был. Как, впрочем, и еще кто-либо из актерского состава.

Напомним, в финальном эпизоде третьего сезона "Очень странных дел" Хоппер вместе с Джойс Байерс (Вайнона Райдер) ворвались на секретную российскую базу, чтобы закрыть врата в Изнанку. В итоге шериф оказался рядом с порталом, а персонаж Райдер ― за пультом управления, и, хоть Хоппер и понимал, что выброс энергии его уничтожит, он попросил Джойс все-таки закрыть врата. После этого герой исчез. 

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Выступая на шоу Сета Майерса, Харбор сказал, что такой конец персонажа логичен, ведь "Хоппер должен был принести жертву". И все же актер постарался выяснить у режиссеров сериала, есть ли шанс, что его герой еще появится в кадре. На это братья Дафферы ответили, что "все еще выясняют это".

"На знаке указано "Хокинс", свет — это Хоппер (или некто, кто его ищет), а часы, висящие на дереве, могут намекать на путешествия во времени"

Уже известно, что "Очень странные дела" продлены на 4 сезон, однако дата премьеры не называется.

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Фильмы, Кино, Смотреть, Очень страшные дела, Машина шерифа Хоппера.
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