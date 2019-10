На съемках 4 сезона "Очень странных дел" фанаты заметили машину шерифа Хоппера

Волнительные новости поступают из США. Пользователь сайта Reddit поспешил поделиться с другими поклонниками "Очень странных дел" эксклюзивными фотографиями, сделанными в штате Джорджия.

На другой фотографии, сделанной квадрокоптером, можно увидеть съемочную группу, готовящуюся к работе. Раздобывший информацию пользователь заявил:

Съемки начались в Роме, штат Джорджия. В настоящее время они снимают за домом моего брата.

Правда, хоть фанаты и обнаружили автомобиль шерифа Хоукинса, сам Дэвид Харбор поблизости замечен не был. Как, впрочем, и еще кто-либо из актерского состава.

Напомним, в финальном эпизоде третьего сезона "Очень странных дел" Хоппер вместе с Джойс Байерс (Вайнона Райдер) ворвались на секретную российскую базу, чтобы закрыть врата в Изнанку. В итоге шериф оказался рядом с порталом, а персонаж Райдер ― за пультом управления, и, хоть Хоппер и понимал, что выброс энергии его уничтожит, он попросил Джойс все-таки закрыть врата. После этого герой исчез.

The sign says Hawkins, the light is hopper (or someone looking for him) and the clock hanging on the tree all point to this being a season about TIME TRAVEL !!!

And on that note, if anyone needs me I’ll be out seeking professional help #StrangerThings #StrangerThings4 pic.twitter.com/yP0uug6j4a

— Kassidy Ballesteros (@kassidyb116) September 30, 2019