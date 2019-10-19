Критика Скорсезе: автор "Джея и Молчаливого Боба" встал на защиту супергеройских фильмов

Новости культуры:Американский режиссер Кевин Смит остроумно ответил Мартину Скорсезе.

После того как известный голливудский режиссер Мартин Скорсезе высказался о фильмах Marvel как о "ненастоящем кино", с разных сторон начали появляться ответные реакции именитых коллег, направленные в защиту фильмов о супергероях.

На этот раз, в шутливой форме высказался автор фильма "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" Кевин Смит, который напомнил Скорсезе о его нашумевшем фильме о супергерое, который является даже круче Супермена: "Как по мне, Мартин Скорсезе снял величайший супергеройский фильм в истории - "Последнее искушение Христа". Невозможно найти бóльшего супергероя, чем Иисус".

Кроме этого, Кевин Смит также уточнил, что нельзя делить все фильмы на "настоящие" и "ненастоящие" когда речь заходит о личном опыте.

"Мартин Скорсезе - гений. Но если быть честным, в течение всей моей карьеры - даже до того, как я начал заниматься кино - он постоянно твердит то же самое об экшн-фильмах. У меня такое ощущение, что в конце 70-х и начале 80-х Мартин Скорсезе никогда не был в кинотеатре со своим отцом, смотря выходившие тогда фильмы Стивена Спилберга или Джорджа Лукаса. Ему не знакомо это ощущение чуда и волшебства. Для многих людей такое кино - это нечто личное. Тут нет места спорам о том, что является настоящим кино, а что нет".

Напомним, что на защиту фильмов американской кинокомпании Marvel также встали актеры Роберт Дауни-младший, Сэмюэл Л. Джексон, актриса Карен Гиллан, а также режиссер фильмов "Отряд самоубийц" и "Стражи галактики".