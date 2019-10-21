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Понедельник, 21.10.2019
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Названо имя актрисы на роль злодейки в фильме "Веном 2"
Названо имя актрисы на роль злодейки в фильме "Веном 2"

Названо имя актрисы на роль злодейки в фильме "Веном 2"

Названо имя актрисы на роль злодейки в фильме "Веном 2"
13:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:43-летняя знаменитость известна своими ролями в фильмах "Лунный свет", "Рэмпейдж", а также "007: Координаты "Скайфолл".

Фильм "Веном" отличился большим успехом в прокате, из-за чего создатели картины не замедлили и начали работать над вторым полнометражным эпизодом. Вторая часть "Венома" удивит интересными сюжетными линиями и пополненным актерским составом.

О пополнении в команде "веномцев" сообщает иностранное издание Variety.

Престижную роль в кинокартине "Веном 2" получила известная британская актриса Наоми Харрис.  

 
 
 
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De confirmarse su participación, ¿qué actriz consideras que es perfecta para interpretar a Shriek? . . . #Venom #EddieBrock #Carnage #Shriek #CletusKasady #FrancesLouiseBarrison #AndySerkis #TomHardy #Marvel #MarvelComics #MarvelComicsMéxico

Публикация от Marvel Cómics México (@marvelmexico)

Во второй части фильма "Веном", где главную роль неизменно сыграет Том Харди, Наоми Харрис достался не менее важный персонаж. Она превратится в новую воровку под названием Визг. Как сообщает издание, в комиксах Визг является возлюбленной Карнаджа, которого в фильме играет Вуди Харрельсон. Поэтому неудивительно, что создатели научно-фантастического триллера решили добавить ее в сюжет новой части.

Как отмечается в источнике, в комиксах Визг обладает необычайной способностью – она создает звуковые волны, с помощью которых оглушает своих врагов, а также с легкостью заставляет их проявлять свои темные стороны.

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На данный момент фильм "Веном 2" находится на ранней стадии разработки, поэтому съемочная команда не раскрывает других деталей сюжета. Известно, что режиссером картины выступит Энди Серкис.

Стоит также напомнить, что первая часть кинокартины "Веном" собрала в мировом прокате более 855 миллионов долларов. Это обеспечило ей шестое место в рейтинге самых прибыльных картин 2018 года.

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Фильмы, Кино, Актриса, Герои, Веном 2, Злолодейка.
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