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Райан Рейнольдс показал, как превращается в Дэдпула (Видео)

Райан Рейнольдс показал, как превращается в Дэдпула (Видео)
18:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Канадско-американский актер и кинопродюсер жестоко разыграл гримеров.

Кажется, какие бы изменения ни происходили в карьере Райана Рейнольдса, постоянным останется одно - его страсть к шуткам и розыгрышам. Под удар попадают все окружающие, причем особенно достается супруге актера Блейк Лавли и его другу Хью Джекману. А на днях в Twitter-аккаунте фильма "Дэдпул" был опубликован ролик, в котором Рейнольдс подшучивает над своими гримерами. Но им, кажется, смешно не было.

Чтобы в полной мере осознать произошедшее в финале короткого видео, стоит иметь в виду, что для превращения в Уэйда Уилсона актеру приходилось ежедневно гримироваться по два часа. Конечно, наблюдать в ускоренном темпе за тем, как Рейнольдс из обычного человека преображается в покрытого шрамами и ожогами супергероя, невероятно интересно. Именно поэтому последующий поступок актера кажется еще более шокирующим. 

Когда гример Билл Корсо интересуется, доволен ли Рейнольдс результатом, тот заявляет, что грим выглядит совсем не так, как должен, и начинает срывать с лица слои силикона.

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Мигом накалившаяся атмосфера и ужас сотрудников, которые столько времени потратили зря, буквально сочатся из экрана! Очевидно, нужно очень любить свою работу, чтобы после такой выходки делать все заново.

Уже известно, что создатели фильма Пол Верник и Ретт Риз надеются, что триквел "Дэдпула" также сможет похвастаться взрослым рейтингом. Правда, когда зрителям удастся его увидеть, пока неизвестно.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Звезда, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли.
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