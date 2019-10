Райан Рейнольдс показал, как превращается в Дэдпула (Видео)

Кажется, какие бы изменения ни происходили в карьере Райана Рейнольдса, постоянным останется одно - его страсть к шуткам и розыгрышам. Под удар попадают все окружающие, причем особенно достается супруге актера Блейк Лавли и его другу Хью Джекману. А на днях в Twitter-аккаунте фильма "Дэдпул" был опубликован ролик, в котором Рейнольдс подшучивает над своими гримерами. Но им, кажется, смешно не было.

Чтобы в полной мере осознать произошедшее в финале короткого видео, стоит иметь в виду, что для превращения в Уэйда Уилсона актеру приходилось ежедневно гримироваться по два часа. Конечно, наблюдать в ускоренном темпе за тем, как Рейнольдс из обычного человека преображается в покрытого шрамами и ожогами супергероя, невероятно интересно. Именно поэтому последующий поступок актера кажется еще более шокирующим.

Когда гример Билл Корсо интересуется, доволен ли Рейнольдс результатом, тот заявляет, что грим выглядит совсем не так, как должен, и начинает срывать с лица слои силикона.

#TBT to that time during #Deadpool2 when Bill Corso showed Maximum Restraint by not strangling @VancityReynolds. pic.twitter.com/jzmpHdLJ9V

— (@deadpoolmovie) 17 октября 2019 г.