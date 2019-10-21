"Корона": в сети появился трейлер третьего сезона (Видео)

Новости культуры:Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер третьего сезона сериала "Корона".

Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Новый сезон сосредоточится на истории "мятежной принцессы" Маргарет, ее романе с 25-летним олимпийцем баронетом Родди Ллевеллином.

Как сообщалось ранее, королеву в третьем сезоне сыграет лауреатка премии "Золотой глобус" Оливия Колман. Актер Тобайас Мензис, известный по "Игре престолов", сыграет принца Филиппа.

Сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, фото со съемок уже также появилось в сети (в первых сезонах сериала эту роль исполняла Ванесса Кирби). Актриса Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер. Кроме того, принцессу Диану сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.

Премьера третьего сезона "Короны" состоится 17 ноября этого года.