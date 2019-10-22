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Вторник, 22.10.2019
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Как Брайан Крэнстон из "Во все тяжкие" превращается в Хайзенберга за 57 секунд

Как Брайан Крэнстон из "Во все тяжкие" превращается в Хайзенберга за 57 секунд
17:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Гримеры совершают чудо прямо на глазах зрителей.

Уолтеру Уайту потребовалось несколько сезонов, чтобы из учителя химии средней школы стать метамфетаминовым лордом. Зато увидеть процесс превращения Брайана Крэнстона в Хайзенберга можно буквально за минуту.

Актер поделился в своем Twitter-аккаунте роликом, в котором с ним работают гримеры, и иронично добавил, что "не знает, почему съемки занимали столько времени", ведь он "стал Уолтером Уайтом всего за минуту". Также Крэнстон тепло поблагодарил команду специалистов, которая помогала ему день за днем превращаться в персонажа "Во все тяжкие".

В интервью изданию Entertainment Weekly Брайан рассказал, как уже после начала съемок узнал, что поначалу грим заставил его голову выглядеть так, будто у него развилась опухоль мозга, а потому исправлять недочеты пришлось с помощью компьютерной графики.

"В фильме это выглядело хорошо!" - добавил Крэнстон.

Актер, получивший четыре статуэтки Emmy за роль Хайзенберга, вернулся к знаменитейшему из воплощенных им персонажей в одной из сцен фильма El Camino. Его появление в двухчасовом триллере Netflix режиссера Винса Гиллигана, который рассказывает о том, что случилось с беглецом Джесси Пинкманом (Аарон Пол), во время съемок держалось в строжайшем секрете.

Крэнстон подробно рассказал, какие чувства испытывал, воссоединившись на экране с Полом. Судя по всему, это было радостное, но при этом немного сюрреалистическое событие, ведь последний эпизод сериала "Во все тяжкие" был снят шесть лет назад.

 
 
 
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Актер рассказал, как, попав на площадку El Camino, посмотрел по сторонам и вдруг увидел и Джесси Пинкмана, и других участников съемочной команды. "Это было просто странно для меня", - поделился Крэнстон, а потом добавил, что такое воссоединение - "это действительно очень круто".

Напомним, премьера фильма "El Camino: Во все тяжкие" состоялась 11 октября, а посмотреть фильм можно в стриминговом сервисе Netflix.

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Сериал, Во все тяжкие, Брайан Крэнстон, Уолтер Уайт.
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