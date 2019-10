Как Брайан Крэнстон из "Во все тяжкие" превращается в Хайзенберга за 57 секунд

Уолтеру Уайту потребовалось несколько сезонов, чтобы из учителя химии средней школы стать метамфетаминовым лордом. Зато увидеть процесс превращения Брайана Крэнстона в Хайзенберга можно буквально за минуту.

Актер поделился в своем Twitter-аккаунте роликом, в котором с ним работают гримеры, и иронично добавил, что "не знает, почему съемки занимали столько времени", ведь он "стал Уолтером Уайтом всего за минуту". Также Крэнстон тепло поблагодарил команду специалистов, которая помогала ему день за днем превращаться в персонажа "Во все тяжкие".

В интервью изданию Entertainment Weekly Брайан рассказал, как уже после начала съемок узнал, что поначалу грим заставил его голову выглядеть так, будто у него развилась опухоль мозга, а потому исправлять недочеты пришлось с помощью компьютерной графики.

I don’t know why filming takes so long, I became Walter White in less than a minute.

Thanks to:

Cheri Montesanto: Department Head of Make Up and Special Makeup Fx

Garrett Immel: Prosthetic Make Up Artist for Bald Cap

Laverne Munroe: Key Make Up Artist@netflix #elcamino pic.twitter.com/nMfKqXVfR2

