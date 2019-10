Создатель "Сотни" Джейсон Ротенберг рассказал, о чем будет приквел сериала

Сериал "Сотня" подходит к концу, но вполне вероятно, что поклонникам пока не придется прощаться с полюбившейся киновселенной.

The CW разрабатывает новый сериал, который должен стать приквелом к популярной научно-фантастической драме "Сотня". Телеканал заказал производство пилотной серии, которая станет одним из эпизодов седьмого и заключительного сезона "Сотни". Действия приквела развернутся за 97 лет до событий оригинального сериала. Зрители увидят ядерный апокалипсис, в результате которого большая часть населения Земли оказалась истреблена. Главными героями истории станут выжившие, которые борются за свою жизнь в суровых постапокалиптических условиях, стараясь создать новое и лучшее общество на пепелище былого мира.

Автором сериала-сиквела станет шоураннер "Сотни" Джейсон Ротенберг, тогда как Лесли Морганштейн и Джина Джироламо выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. После официального объявления о запуске приквела Ротенберг на своей странице в Twitter написал:

Очень рад, что мир "Сотни" продолжит расширяться.

So excited to keep expanding the world of #The100. Thanks to @TheCW and @warnerbrostv for their continuing faith and support.

— Jason Rothenberg (@JRothenbergTV) October 24, 2019