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Создатель "Сотни" Джейсон Ротенберг рассказал, о чем будет приквел сериала

Создатель "Сотни" Джейсон Ротенберг рассказал, о чем будет приквел сериала
13:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Известно, что седьмой и финальный сезон "Сотни" выйдет в 2020 году.

Сериал "Сотня" подходит к концу, но вполне вероятно, что поклонникам пока не придется прощаться с полюбившейся киновселенной.

The CW разрабатывает новый сериал, который должен стать приквелом к популярной научно-фантастической драме "Сотня". Телеканал заказал производство пилотной серии, которая станет одним из эпизодов седьмого и заключительного сезона "Сотни". Действия приквела развернутся за 97 лет до событий оригинального сериала. Зрители увидят ядерный апокалипсис, в результате которого большая часть населения Земли оказалась истреблена. Главными героями истории станут выжившие, которые борются за свою жизнь в суровых постапокалиптических условиях, стараясь создать новое и лучшее общество на пепелище былого мира.

Автором сериала-сиквела станет шоураннер "Сотни" Джейсон Ротенберг, тогда как Лесли Морганштейн и Джина Джироламо выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. После официального объявления о запуске приквела Ротенберг на своей странице в Twitter написал:

Очень рад, что мир "Сотни" продолжит расширяться. 

Напомним, что в августе Ротенберг лично подтвердил, что "Сотня" ограничится семью сезонами. На вопрос о том, ждет ли сериал счастливый конец, Ротенберг ответил:

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Думаю, это интересная постановка вопроса. Счастливый конец? Я бы сказал так: это будет наша версия счастливого конца. Как вам такое? Но мы в любом случае попытаемся добавить глубины в седьмом сезоне. Концовка всегда важна, это мораль всей истории. Но наша мораль не будет сведена к банальному выводу, что люди по своей природе ужасны и ради выживания готовы пойти на любые преступления. Мы хотим сделать что-то более интересное.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Джейсон Ротенберг, Сотни.
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