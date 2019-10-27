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"Хотела бы работать в морге": Джессика Бил ошарашила своих фанатов (Фото, Видео)

"Хотела бы работать в морге": Джессика Бил ошарашила своих фанатов (Фото, Видео)
15:45 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Голливудская актриса сделала неожиданное заявление на вечернем шоу.

Звезда фильмов "Команда-А" и "Хичкок", а также супруга популярного американского певца и актера Джастина Тимберлейка, рассказала ведущему телепрограммы "Late Night" Сету Майерсу, что прониклась съемками сериала "Лаймтаун", где Бил исполняет главную роль.

По сюжету картины, действия происходят в одном маленьком городке, где таинственным образом пропадает 300 человек. Расследованиями пропажи занимается журналистка Лиа Хэддок, которая выясняет, что все пропавшие (включая ее дядю Эмиля) занимались тайными исследованиями в области нейробиологии.

Именно на съемочной площадке Джессика Бил заинтересовалась анатомией человеческого тела.

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Ведущий спросил, чем бы занималась актриса кроме актерской карьеры. На что Джессика ответила: "Мне хотелось бы вести журналистские расследования - или работать в морге. Я восхищаюсь красотой человеческого тела и его анатомией. Мне интересно смотреть на мышцы и кости".

 
 
 
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Публикация от Limetown (@limetownstories)

Напомним, что сценарий сериала "Лаймтаун" основан на подкасте 2015 года. В съемках приняли участие актеры Стэнли Туччи, Омар Эльба, Шерри Сом и другие. Популярность сериала возросла меньше, чем за два месяца.

Ранее сообщалось о том, что американский певец и актер Джастин Тимберлейк после двухлетнего перерыва снова вернется на экран.

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Джессика Бил, Видео, Джастин Тимберлейк, Трейлер, Late Night, Американская актриса, Сет Майерс, Limetown, Лаймтаун.
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