Governors Awards 2019: в Лос-Анджелесе состоялась репетиция "Оскара" (Фото)

Новости культуры:Известные представители киноиндустрии прошлись по главной дорожке театра Dolby Theater.

Одно из главных событий в сфере развлечений прошло вчера, 27 октября, в Лос-Анджелесе.

Почетную премию этого события считают некой репетицией "Оскара", а также называют "гуманитарный "Оскаром". Также как и знаменитая золотая статуэтка, премия Governors Awards вручается за особый вклад в развитие киноиндустрии.

Грандиозное мероприятие посетили выдающиеся актеры и актрисы, а также режиссеры, сценаристы и персоны, которые непосредственно принимают участие в создании незабываемых киношедевров.

Среди гостей были такие голливудские знаменитости как Софи Лорен, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Рене Зеллвегер, Оливия Уайлд, Дакота Джонсон, Джейми Белл, Том Хэнкс, Роберт Паттинсон, Джейми Фокс и многие другие, не менее значимые актеры.

Все гости удивляли публику удивительно дорогими нарядами и костюмами, а также брендовыми ювелирными украшениями.

Софи Лорен

Дакота Джонсон

Роберт Паттинсон

Дженнифер Лопес

Оливия Уайлд

Том Хэнкс

Финн Уиттрок и Рене Зеллвегер

Скарлетт Йоханссон

Джон Литгоу и Шарлиз Терон

На "Governors Awards 2019" за весомый вклад в кинематограф получил почетный "Оскар" американский кинорежиссер Дэвид Линч.