Вышел первый трейлер сериала "Дракула" (Видео)

Новости культуры:Премьера телесериала, который стал совместным проектом BBC и Netflix, запланирована на эту зиму.

В Сети компания BBC опубликовала первый трейлер новой экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера.

Отметим, что сценарий этого романа написали создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат.

Главную роль в мини-сериале, который будет состоять из трех частей, будет исполнять Клас Банг. Также непосредственно в картине будут сниматься Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.

Действие картины будет начинаться с 1897 в Трансильвании, а именно в замке графа Дракулы. Оттуда вампир отправляется в викторианский Лондон в поисках свежей крови.

Как сообщалось ранее, "Артхаус Трафик" представляет официальный украинский трейлер комедии "Мои мысли тихие", дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.