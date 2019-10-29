Самые страшные сериалы в истории

Знаменитый американский журнал о музыке и поп-культуре Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения. Возглавил этот список культовый сериал "Твин Пикс", созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Выйдя в начале 1990-х, "Твин Пикс" поменял представления о том, какими должны быть телесериалы, а также оказал большое влияние на последующие телепроекты в смежных жанрах.
Второе место занял классический научно-фантастический сериал "Сумеречная зона", тогда как тройку лидеров замкнул "Ганнибал", в котором зловещего доктора Лектера сыграл Мадс Миккельсен.
Первая десятка самых устрашающих телешоу выглядит так:
Всего список Rolling Stone насчитывает 30 телепроектов. Нашлось в нем также место таким популярным сериалам, как "Сверхъестественное" (12-е место), "Очень странные дела" (14-место) и "Дневники вампира" (28-е место).