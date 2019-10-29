Самые страшные сериалы в истории

Новости культуры:Журнал Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения.

Знаменитый американский журнал о музыке и поп-культуре Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения. Возглавил этот список культовый сериал "Твин Пикс", созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Выйдя в начале 1990-х, "Твин Пикс" поменял представления о том, какими должны быть телесериалы, а также оказал большое влияние на последующие телепроекты в смежных жанрах.

Второе место занял классический научно-фантастический сериал "Сумеречная зона", тогда как тройку лидеров замкнул "Ганнибал", в котором зловещего доктора Лектера сыграл Мадс Миккельсен.

Первая десятка самых устрашающих телешоу выглядит так:

"Твин Пикс" (1990-1991, 2017)

"Сумеречная зона" (1959-1964)

"Ганнибал" (2013-2015)

"Секретные материалы" (1993-2002; 2016-2018)

"Нулевой канал" (2016-2018)

"Баффи — истребительница вампиров" (1997-2003)

"Настоящий детектив" (2014-н.в.)

"Черное зеркало" (2011-н.в.)

"Американская история ужасов" (2011-н.в.)

"Ходячие мертвецы" (2010-н.в.)

Всего список Rolling Stone насчитывает 30 телепроектов. Нашлось в нем также место таким популярным сериалам, как "Сверхъестественное" (12-е место), "Очень странные дела" (14-место) и "Дневники вампира" (28-е место).