Скачать
Вторник, 29.10.2019
В Золотом началось разведение сил
В Золотом началось разведение сил
В Мариуполе проходит инвестфорум: трансляция с Донбасса
В Мариуполе проходит инвестфорум: трансляция с Донбасса
Матч отбора Евро-2020 Сербия - Украина пройдет без украинских фанатов
Матч отбора Евро-2020 Сербия - Украина пройдет без украинских фанатов
Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка
Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка

Самые страшные сериалы в истории

Самые страшные сериалы в истории
13:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Журнал Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения.

Знаменитый американский журнал о музыке и поп-культуре Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения. Возглавил этот список культовый сериал "Твин Пикс", созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Выйдя в начале 1990-х, "Твин Пикс" поменял представления о том, какими должны быть телесериалы, а также оказал большое влияние на последующие телепроекты в смежных жанрах.

Второе место занял классический научно-фантастический сериал "Сумеречная зона", тогда как тройку лидеров замкнул "Ганнибал", в котором зловещего доктора Лектера сыграл Мадс Миккельсен.

Первая десятка самых устрашающих телешоу выглядит так:

  • "Твин Пикс" (1990-1991, 2017)
  • "Сумеречная зона" (1959-1964)
  • "Ганнибал" (2013-2015)
  • "Секретные материалы" (1993-2002; 2016-2018)
  • "Нулевой канал" (2016-2018)
  • "Баффи — истребительница вампиров" (1997-2003)
  • "Настоящий детектив" (2014-н.в.)
  • "Черное зеркало" (2011-н.в.)
  • "Американская история ужасов" (2011-н.в.)
  • "Ходячие мертвецы" (2010-н.в.)

Всего список Rolling Stone насчитывает 30 телепроектов. Нашлось в нем также место таким популярным сериалам, как "Сверхъестественное" (12-е место), "Очень странные дела" (14-место) и "Дневники вампира" (28-е место).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериалы, Ужасы, Ужастики, Страшные сериалы в истории.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
03 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
04 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
05 Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дифтерия в Украине: В Минздраве рассказали о масштабах болезни
Дифтерия в Украине: В Минздраве рассказали о масштабах болезни
Зеленский и Гончарук открыли &quot;дорогу жизни&quot; Запорожье - Мариуполь
Зеленский и Гончарук открыли "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь
Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
На Украину наступает холод с туманами и дождями
Группа &quot;Время и Стекло&quot; выпустила новый клип про сложные отношения (Видео)
Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип про сложные отношения (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь