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Среда, 30.10.2019
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"Маленькие женщины": опубликованы новые промо-постеры фильма (Фото)

"Маленькие женщины": опубликованы новые промо-постеры фильма (Фото)
18:38 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:В Сети появились свежие постеры к новому фильму Греты Гервиг.

В новой экранизации знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" ключевые роли исполнит целая плеяда голливудских звезд разных возрастов. Особенно ярко это заметно на серии промо-постеров к фильму, каждый из которых посвящен отдельному персонажу. "Маленькие женщины" расскажут о взрослении четырех сестер из семейства Марч. Это непохожие друг на друга девушки, каждая из которых стремится выстроить свою жизнь так, чтобы остаться честными перед самими собой.

Главные роли в фильме исполнят: Сирша Ронан (Джо), Эмма Уотсон (Мег), Элайза Сканлен (Бет), Флоренс Пью (Эми), Лора Дерн (Марми Марч, мать девочек), Тимоти Шаламе (Лори, соседский парень), Мэрил Стрип (тетушка Марч). Помимо них в фильме появятся такие артисты, как Боб Оденкерк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель и другие.

Действие "Маленьких женщин" развернется по окончании Гражданской войны в США, однако проблемы, с которыми сестры Марч сталкиваются по мере взросления, будут актуальны всегда. Режиссером и автором сценария станет Грета Гервиг, которая до этого сняла прорывную картину "Леди Берд", а еще ранее прославилась как талантливая актриса ("Милая Фрэнсис", "Блюдо и ложка", "Больше чем секс").

 
 
 
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#SaoirseRonan is Jo. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

Публикация от Little Women (@littlewomenmovie)

 
 
 
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@EmmaWatson is Meg. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

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@FlorencePugh is Amy. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

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@ElizaScanlen is Beth. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

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@TChalamet is Laurie. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

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@LauraDern is Marmee. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

Публикация от Little Women (@littlewomenmovie)  

 
 
 
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#MerylStreep is Aunt March. #LittleWomenMovie in theaters Christmas.

Публикация от Little Women (@littlewomenmovie)

В Украине "Маленькие женщины" выйдут в прокат 30 января следующего года.

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Постеры, Промо-постеры, Грета Гервиг, "Маленькие женщины.
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