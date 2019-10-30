"Маленькие женщины": опубликованы новые промо-постеры фильма (Фото)

Новости культуры:В Сети появились свежие постеры к новому фильму Греты Гервиг.

В новой экранизации знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" ключевые роли исполнит целая плеяда голливудских звезд разных возрастов. Особенно ярко это заметно на серии промо-постеров к фильму, каждый из которых посвящен отдельному персонажу. "Маленькие женщины" расскажут о взрослении четырех сестер из семейства Марч. Это непохожие друг на друга девушки, каждая из которых стремится выстроить свою жизнь так, чтобы остаться честными перед самими собой.

Главные роли в фильме исполнят: Сирша Ронан (Джо), Эмма Уотсон (Мег), Элайза Сканлен (Бет), Флоренс Пью (Эми), Лора Дерн (Марми Марч, мать девочек), Тимоти Шаламе (Лори, соседский парень), Мэрил Стрип (тетушка Марч). Помимо них в фильме появятся такие артисты, как Боб Оденкерк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель и другие.

Действие "Маленьких женщин" развернется по окончании Гражданской войны в США, однако проблемы, с которыми сестры Марч сталкиваются по мере взросления, будут актуальны всегда. Режиссером и автором сценария станет Грета Гервиг, которая до этого сняла прорывную картину "Леди Берд", а еще ранее прославилась как талантливая актриса ("Милая Фрэнсис", "Блюдо и ложка", "Больше чем секс").

Посмотреть эту публикацию в Instagram #SaoirseRonan is Jo. #LittleWomenMovie in theaters Christmas. Публикация от Little Women (@littlewomenmovie) 29 Окт 2019 в 7:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @EmmaWatson is Meg. #LittleWomenMovie in theaters Christmas. Публикация от Little Women (@littlewomenmovie) 29 Окт 2019 в 7:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @FlorencePugh is Amy. #LittleWomenMovie in theaters Christmas. Публикация от Little Women (@littlewomenmovie) 29 Окт 2019 в 7:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ElizaScanlen is Beth. #LittleWomenMovie in theaters Christmas. Публикация от Little Women (@littlewomenmovie) 29 Окт 2019 в 7:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @TChalamet is Laurie. #LittleWomenMovie in theaters Christmas. Публикация от Little Women (@littlewomenmovie) 29 Окт 2019 в 7:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @LauraDern is Marmee. #LittleWomenMovie in theaters Christmas. Публикация от Little Women (@littlewomenmovie) 29 Окт 2019 в 7:30 PDT

В Украине "Маленькие женщины" выйдут в прокат 30 января следующего года.