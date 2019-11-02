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Дуэйн Джонсон сыграет легенду ММА в новом фильме

Дуэйн Джонсон сыграет легенду ММА в новом фильме
07:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости культуры:Дуэйн Скала Джонсон спродюсирует и сыграет главную роль в биографическом фильме о легенде ММА.

Голливудский актёр, бывший рестлер Дуэйн Скала Джонсон спродюсирует и сыграет главную роль в биографическом фильме о легенде смешанных единоборств Марке Керре по прозвищу Крушащая Машина, сообщает MMAFighting. Консультантами фильма станут бывшие бойцы UFC и PRIDE.

"Я с гордостью могу объявить, что я и Seven Bucks Production снимем фильм о жизни одного из отцов-основателей ММА, Крушащей Машине Марке Керре. Его история невероятна. Это парень, который дважды выигрывал турниры тяжеловесов UFC на заре организации, он перешёл в PRIDE и выступал там на невероятном уровне», — заявил Джонсон.

Марк Керр в карьере провёл 27 боёв, одержав 15 побед. Он выиграл титулы на турнирах UFC 14 и UFC 15 в 1997 году.

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Пока неизвестно, когда именно фильм увидит свет, — у Джонсона сейчас напряжённый график, и запланирован выход семи фильмов с его участием.

Джонсон в эти выходные присутствует на турнире UFC 244 и вручит по итогам боя Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля победителю пояс "самого жёсткого ублюдка" UFC.

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MMA, Новости ММА, Дуэйн Скала Джонсон.
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