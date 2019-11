Анимационный фильм "Любовь" получил "Золотого голубя" на Dok Leipzig-2019

Новости культуры:Мировая ее премьера состоялась на престижном в мире фестивале анимационного кино в Анси.

Анимационный фильм Никиты Лыськова "Любовь" получил награду The Golden Dove в программе Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film одного из старейших кинофестивалей документального и анимационного кино Dok Leipzig. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Фестиваль прошел с 28 октября по 3 ноября в Лейпциге (Германия). Члены жюри отметили мастерство автора фильма в умении сохранить специфические признаки конкретного места в понятной каждому истории и его аллегорическое понимание человеческого опыта через объединенные, как в цирке, символы и музыку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, короткометражная анимационная картина "Любовь" уже приняла участие в более чем 20 международных фестивалях в Украине и за рубежом и получила ряд побед.

Автор и режиссер фильма - Никита Лыськов. Музыкальное оформление и звук - Антон Байбаков. Продюсер - Андрей Граница.

Лента рассказывает историю любви с помощью символов, остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.

Фильм создан компанией "Т.Т.М." при 100-процентной поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.