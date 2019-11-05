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Настоящий герой того времени: сеть взрывает тизер к фильму "Яков" о Голодоморе (Видео)

Настоящий герой того времени: сеть взрывает тизер к фильму "Яков" о Голодоморе (Видео)
20:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Чтобы качественно передать историю 1932-1933 годов, украинские создатели кино снимают такие фильмы, как "Яков".

Голодомор – больная тема даже для тех, кто, к счастью, его не застал. 

Первый 4-минутный тизер к фильму "Яков" был представлен на одном из украинских телеканалов в субботу, 2 ноября. Однако в Сети ролик появился лишь сегодня, 5 ноября. Потрясающее короткое видео опубликовала режиссер и сценарист фильма Виктория Трофименко на своем ютуб-канале. 

По сюжету фильма, в основу которого положена реальные история, события разворачиваются во время Голодомора в 1932-1933 годах. Житель села Великий Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают.

Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Незаможник" и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора.

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Напомним, что состоялась презентация тизера украинского-польского сериала "Кофе с кардамоном", основой которого стал бестселлер украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Главные роли в проекте исполнили украинская актриса Алена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

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Все по теме:

Голодомор, Кино, Украинское кино, Тизер, 1932 - 1933, Герой того времени, Яков.
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