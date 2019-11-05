Настоящий герой того времени: сеть взрывает тизер к фильму "Яков" о Голодоморе (Видео)

Новости культуры:Чтобы качественно передать историю 1932-1933 годов, украинские создатели кино снимают такие фильмы, как "Яков".

Голодомор – больная тема даже для тех, кто, к счастью, его не застал.

Первый 4-минутный тизер к фильму "Яков" был представлен на одном из украинских телеканалов в субботу, 2 ноября. Однако в Сети ролик появился лишь сегодня, 5 ноября. Потрясающее короткое видео опубликовала режиссер и сценарист фильма Виктория Трофименко на своем ютуб-канале.

По сюжету фильма, в основу которого положена реальные история, события разворачиваются во время Голодомора в 1932-1933 годах. Житель села Великий Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают.

Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Незаможник" и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора.

Напомним, что состоялась презентация тизера украинского-польского сериала "Кофе с кардамоном", основой которого стал бестселлер украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Главные роли в проекте исполнили украинская актриса Алена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.