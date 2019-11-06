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Среда, 06.11.2019
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В Сети появился тизер "Рождественской песни" с Энди Серкисом и Гаем Пирсом (Видео)

В Сети появился тизер "Рождественской песни" с Энди Серкисом и Гаем Пирсом (Видео)
15:33 Сегодня Телеграф Фото: omiliya.org

Новости культуры:Премьера мини-сериала из трех эпизодов должно выйти в декабре 2019 года.

На данный момент канал BBC выпустил первый впечатляющий тизер мини-сериала – новой экранизации повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе".

Как сообщается, в главных ролях сыграют Энди Серкис и Гай Пирс.

Известно, что Скрягу Эбенизера Скруджа в проекте сыграл Гай Пирс, а Энди Серкис досталась роль одного из рождественских призраков. 

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Отметим, что над сценарием этого мини-сериала работал создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт. Исполнительными продюсерами проекта выступили Том Харди и Ридли Скотт. Также стало известно, что Харди тоже должен появится в сериале.

Напомним, после презентации персонажных постеров, в сети появился новый тизер сериала Disney "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

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