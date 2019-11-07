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Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка" (Фото)

Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка" (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера фильма намечена на 26 марта 2020 года.

Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса. Фото опубликовало издание Entertainment Weekly.

На снимках показана главная героиня Сесилия, которую играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме").

В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. Постановкой займется режиссер Ли Уоннелл, он же напишет сценарий.

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Первая экранизация "Человека-невидимки" состоялась еще в 1933 году. В центре сюжета - гениальный ученый Джек Гриффин, который изобрел средство, позволяющее становиться невидимым, однако так и не нашел способ вернуться обратно в видимое состояние.

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Фильм, Знаменитости, Звезды, Актер, Человек-невидимка, Элизабет Мосс, Британский актер, Оливер Джексон-Коэн.
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