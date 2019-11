Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка" (Фото)

Появились первые кадры нового фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса. Фото опубликовало издание Entertainment Weekly.

На снимках показана главная героиня Сесилия, которую играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме").

В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. Постановкой займется режиссер Ли Уоннелл, он же напишет сценарий.

Very excited for Leigh Whannell's The Invisible Man remake.

Not only am I huge fan of the Universal Monsters especially the original The Invisible Man, but his movie Upgrade was by far my favorite movie of 2018.

Hope these images means a trailer is inbound. pic.twitter.com/zmcsCAzRLh

— (@PunisherGNR45) 6 ноября 2019 г.