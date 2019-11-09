"До самой смерти": Джейсон Судейкис готовится к новым съемкам с коллегой Эванджелин Лилли

Новости культуры:Актеры Джейсон Судейкис и Эванджелин Лилли сыграют главные роли в триллере "До самой смерти" (Till Death).

Как сообщает Deadline, постановщиком выступит израильский режиссер Ахарон Кешалес ("Очень плохие парни").

По сюжету картины, осужденный преступник Джимми выходит на свободу после 12 лет за вооруженное ограбление. Оставив тюрьму, он клянется дать Энни, умирающей от рака возлюбленной детства, лучший последний год в ее жизни. Но сделать это, оказывается, не так просто.

Съемки должны начаться в январе 2020 года, о дате выхода не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что студия Paramount сообщила о том, когда выйдет очередной фильм из серии "Паранормальное явление".